Satiksmes drošības uzlabošanu Rīgā plānots sākt ar 13 luksoforu objektu izbūvi un pārbūvi, kā arī 11 jaunu gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūvi dažādās pilsētas apkaimēs. Tie ir pirmie satiksmes drošības uzlabojumi pilsētvidē, kam visa gada garumā sekos vēl vairāki būtiski darbi, lai uzlabotu drošību mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, kuri ceļu satiksmes negadījumos cieš visbiežāk, informē Rīgas pašvaldība.
Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello (P) uzsver: "Ieguldot līdzekļus satiksmes drošības uzlabošanā, varam kopīgi Rīgā panākt "Vision Zero", jeb mērķi par nulle bojāgājušo pilsētas ielās. Cilvēcīgas pilsētplānošanas pamatā ir droša un pieejama infrastruktūra vismazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Rīgas ielas, kas ir drošas bērniem, sirmgalvjiem, un cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, būs drošas visiem. Kopā, soli pa solim, virzīsimies pretī cilvēcīgai Rīgai."
Satiksmes drošība ir viena no galvenajām Rīgas 2026. gada budžeta prioritātēm. Papildu piešķirtais budžets satiksmes drošības uzlabošanas programmai ļauj turpināt mērķtiecīgu darbu, lai samazinātu negadījumu risku, īpaši pie izglītības iestādēm, poliklīnikām, slimnīcām un intensīvas satiksmes vietās. Plānoto objektu saraksts var tikt papildināts ar citiem objektiem. Kopējā provizoriskā izmaksu summa abiem projektiem ir 3 044 825 eiro bez PVN.
Luksoforu izbūve un pārbūve
Plānotie darbi ietver gan jaunu luksoforu uzstādīšanu, gan esošo objektu pārbūvi, lai uzlabotu satiksmes plūsmu un drošību krustojumos ar augstu negadījumu risku.
Plānotie objekti:
— Duntes iela pie nama Nr. 8 (pārbūve);
— Dzelzavas un Kaivas ielas krustojums (pagaidu luksofors);
— Lāčplēša iela pie Rūsiņa ielas (gājēju luksofors);
— Lāčplēša iela pie Abrenes ielas (gājēju luksofors);
— Gustava Zemgala gatve pie Vairoga ielas (gājēju luksofors);
— Juglas iela starp Ūdeļu un Biķernieku ielu (gājēju luksofors);
— Melnsila iela pie nama Nr. 21 (gājēju luksofors);
— Pērnavas un Vārnu ielas krustojums;
— Biķernieku un Burtnieku ielas krustojums;
— Kalpaka bulvāris un Ukrainas neatkarības ielas krustojums (gājēju luksofors);
— Eksporta, Muitas iela un 11. novembra krastmala (pārbūve);
— Kārļa Ulmaņa gatve un Vienības gatve (pārbūve);
— Ģimnastikas, Vaiņodes un Tadaiķu ielas krustojums.
Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve
Jaunas drošas gājēju pārejas ar modernu LED apgaismojumu tiks izveidotas pie skolām, poliklīnikām, slimnīcām un citās intensīvi izmantotās vietās, lai nodrošinātu labāku redzamību un gājēju aizsardzību tumšajā diennakts laikā.
Plānotie objekti:
— Liepājas iela 40 (pie slimnīcas);
— Zvejnieku iela 12 (pie Starptautiskās Rīgas sākumskolas);
— Ūnijas iela 93;
— Valdeķu ielas un Irbenes ielas krustojums;
— Juglas iela 2 (pie VCA poliklīnikas "Jugla");
— Sesku iela 72 (pie Rīgas 93. vidusskolas);
— Čiekurkalna 1. līnija (pie Viskaļu ielas);
— Ludzas iela (pie Daugavpils ielas);
— Vestienas iela 35 k-5;
— Grīvas iela 26 (pie 71. vidusskolas);
— Tvaika iela 4.
Būvniecības darbi abiem projektiem plānoti 2026. gada būvsezonā. Jaunu gājēju pāreju un luksoforu izbūvēšana tiek prioritizēta, ņemot vērā satiksmes intensitāti, gājēju plūsmu, apgaismojuma esamību, šķērsojamo joslu skaitu, tuvumā esošās izglītības iestādes, sabiedriskā transporta pieturvietas un citus faktorus.
