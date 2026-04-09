Režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota sadarbībā veidotā spēlfilma "Uļa" ir iekļauta 79. Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Īpašais skatiens", informē Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.
Tas izziņots preses konferencē par Kannu kinofestivāla oficiālo atlasi galvenajiem konkursiem. Programma "Īpašais skatiens" ir viena no divām Kannu kinofestivāla oficiālajām konkursa programmām.
Spēlfilmas "Uļa" pamatā ir aktiera Avota ideja un vēlme nospēlēt pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā.
Filmas darbība risinās Latvijā pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās.
Kinolentes varone Uļa aug nomaļā Latvijas lauku sētā vecticībnieku ģimenē, un viņas augums liek tuviniekiem šaubīties, vai tik garai meitenei šajā pasaulē vispār būs vieta.
Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, lai pievienotos slavenai basketbola komandai, tomēr meitenei nav viegli noticēt saviem spēkiem, pieņemt sevi un atrast īsto ceļu, lai no apmulsušas pusaudzes kļūtu par pasaules mēroga sporta personību.
NKC vadītāja Dita Rietuma pauž, ka Latvijas filmai ir izdevies ielauzties pasaules nozīmīgākā kinofestivāla oficiālajā programmā. Viņa uzsvēra, ka spēlfilmai "Uļa", kas ir oriģināls un konceptuāls darbs,
izdevies izkonkurēt tūkstošiem filmu, kas no visas pasaules tiek pieteiktas Kannu kinofestivālā.
Rietuma pieminēja, ka filma ir trīs Baltijas valstu un Polijas kopražojums, kurā būtisks ir katras valsts radošo spēku un arī finanšu ieguldījums. Viņasprāt, Latvijas kino vēsturē "Uļa" ieies kā filmas radošās grupas — režisora Kairiša, idejas autora un aktiera Avota, producenta Gunta Trektera — starptautisks sasniegums.
Spēlfilma "Uļa" producēta studijā "Ego Media" un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora".
Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors Kairišs, operators Vojteks Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Lisi Polumā, montāžas režisors Armands Začs un skaņu režisors Sīms Skepasts.
Filmā lomas atveido Avots, kā arī, piemēram, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Kaspars Dumburs un Šamils Hamatovs.
NKC norāda, ka Latvijas pirmizrādi spēlfilma "Uļa" piedzīvos šī gada rudenī.
