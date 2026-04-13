Valsts drošības dienests (VDD) 7. aprīlī rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret ilggadēju Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam.
Kriminālprocess pret Latvijas pilsoni sākts 2025. gada 26. novembrī, VDD konstatējot personas veidotas publikācijas Krievijas propagandas vietnē, kuru pārvalda ES starptautisko sankciju sarakstā iekļauts fonds, informēja VDD.
Personas veidotajās publikācijās iekļauti Krieviju slavinoši vēstījumi,
tostarp Latvijas okupācijas un citu Otrā pasaules kara notikumu interpretēšana atbilstoši Krievijas interesēm.
Piekļuve konkrētajam Krievijas propagandas resursam Latvijas teritorijā, pamatojoties uz VDD rekomendāciju, ir bloķēta.
VDD vērš uzmanību, ka jebkādu resursu nodrošināšana ES sankcijām pakļautam subjektam uzskatāma par ES sankciju pārkāpšanu.
Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Guščins kandidējis 12. un 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības saraksta, bet ne reizi nav ievēlēts. Viņš strādājis par pasniedzēju un izdevis grāmatas par vēsturi un dažādas publikācijas ar Kremlim izdevīgiem un Latviju diskreditējošiem vēstījumiem, piemēram, par to, ka Latvijā it kā atdzimstot nacisms. Viņš turpināja šīs aktivitātes, kā arī apmeklēja Krievijas rīkotos pasākumos arī pēc agresorvalsts iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzija.
