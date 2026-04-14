Cēsu komandas uzvara finālā pār "Masters Ulbroku/LU" (5:3) ir pārsteigums, jo iepriekšējo divu gadu čempioni arī šosezon bija labākie pamatturnīrā, kamēr cēsnieki ieņēma ceturto pozīciju, turklāt visos trīs savstarpējos šīs sezonas mačos Ulbrokai viņi bija zaudējuši.
Taču fināls ir viena spēle, tās beigās pēc četru gadu pauzes čempionu kausu virs galvas atkal cēla tieši "Lekringa" vīri.
Panākuma atslēga – aizsardzība
"Bija skaidrs, ka nedrīkstam ļaut Ulbrokai izvērsties uzbrukumā. Florbolā netrūkst ekspertu un dažādu raidierakstu, kuros bieži tika minēts, ka tas florbols, ko mēs piedāvājam, ilgtermiņā nestrādā, taču pierādījām, ka var gan. Skaidrs, ka mēs nevarējām ar Ulbroku skriet un sacensties, kurš vairāk iemetīs, mums bija jākoncentrējas uz savu darbu aizsardzībā, veidojot spēli tik, cik pretinieks ļauj. Svarīgākais bija neļaut dominēt uzbrukuma florbolam," panākuma atslēgu sarunā ar "Latvijas Avīzi" atklāja čempionu galvenais treneris Inguss Laiviņš.
Šīs sezona "Lekringam" bijusi sarežģīta, taču izslēgšanas spēļu pusfinālā pret Kocēnu "Rubeni" nostiprinājusies sajūta, ka čempionu tituls ir reāls. "Sezonas sākumā mums bija daudz traumu un neskaidrību par sastāva komplektāciju, tikai pusceļā atgriezāmies ierindā un radās sajūta, ka esam tikuši uz viļņa.
Tomēr pamatturnīra noslēgumā, kad spēlējām pret trim vadošajām komandām, sapratām, ka kopējais sniegums nav tik labs, lai pacīnītos par titulu, un ka izslēgšanas spēlēs mums neviens pretinieks nebūs viegls. Taču komandai bija raksturs un ticība tam, ko darām,"
ceļš līdz čempionu kausam bijis grumbuļains. Daudz netrūka, lai "Lekrings" pusfināla sērijā pret Kocēnu "Rubeni" nonāktu kraujas malā. Zaudējuši pirmos divus mačus, trešajā "Rubene" iemeta arī potenciālus uzvaras vārtus, taču "Lekrings", uzskatot, ka pirms tam bijis noteikumu pārkāpums, pieprasīja videoatkārtojuma skatīšanos. "Mums bija taisnība, tos vārtus neieskaitīja un pēc tam uzvarējām pēcspēles metienos, panākot 1:2 sērijā. Tajā pašā nedēļas nogalē panācām 2:2, tas bija brīdis, kad pašiem iekšēji sāka veidoties pārliecība, ka, ja sakārtosim spēli aizsardzībā, tad varam šogad tikt līdz titulam. Daudz analizējām savu sniegumu, iedvesmojām spēlētājus, ka darām pareizas lietas. Ja mēs komandai, kura šosezon pamatturnīrā guvusi vairāk par 200 vārtiem, vienā atsevišķā mačā ļaujam izcelties tikai reizi, tas galu galā parāda, ka ar lielisku aizsardzību Latvijas līmenī var uzvarēt jebkuru pretinieku," spriež Laiviņš.
Policijas bākuguņu pavadībā
Čempionu svinības Cēsu "FonoKlubā" ilgušas līdz rīta gaiļiem. "Tā jau ir tradīcija, ka pie pilsētas robežas mūs sagaida policija un pilsētā iebraucam ar bākugunīm. Lai gan bija pusdivi naktī, mūs sagaidīja vairāk nekā simt cilvēku, tik daudz šķiet iepriekš nebija bijis. Lieliskas sajūtas uzvaras brīdī būt kopā ar savējiem. Vai nākamgad būs desmitais tituls? Atkāpšanās ceļa nav, bet aizstāvēt ir grūtāk, nekā izcīnīt, taču mēs pierādījām, ka nekas nav neiespējams," smaidot saka čempionu galvenais treneris, piebilstot, ka Latvijas virslīgas meistarības līmenis pēc nesenā stagnācijas perioda atkal ceļas, pateicoties arī tam, ka no leģionāru gaitām mājup atgriežas spēlētāji.
"Lekringam" šis bija devītais Latvijas virslīgas uzvarētāju tituls komandas vēsturē, un Cēsu florbolisti joprojām ir vienīgie, kuri kausu virs galvas cēluši arī trīs gadus pēc kārtas,
turklāt šāds "hat-trick" viņiem padevies divas reizes (1994.–1996. un 2013.–2015. gadā), nepieļaujot, ka viņus šajā rādītājā panāk Ulbroka. "Negribējām, lai kāds nostājas mums blakus arī ar trīs tituliem pēc kārtas. Uzvara ir visas komandas nopelns. Mums ir izcils līderis ģērbtuvē – komandas kapteinis Artūrs Jurševskis, savukārt laukumā kādu vienu izcelt nevaru. Mums labā līmenī ir komandas kopīgā meistarība, nav spilgtu individuālu personu kā citās komandās, jebkuru spēlētāju, ja kāds izkrīt, varam aizstāt, tas ir liels pluss," uzskata Laiviņš. Komandā gan būs pārmaiņas, jo vārtsargs Markuss Plūdums, kuru atzina par labāko finālspēles dalībnieku uzvarētāju rindās, kā arī Toms Rīsmanis aizvadīja savas pēdējās spēles. Rīsmanis "Lekringā" nospēlējis 20 sezonas, Plūdums desmit.
Dāmām uzvar "NND"
Sīvs bija arī dāmu turnīra fināls, kurā Rīgas "NND/RJTC" ar 5:4 pārspēja Kocēnu "Rubeni". Arī te noteicošais bija raksturs, jo rīdzinieces divas reizes atspēlēja vienu vārtu deficītu, pēdējā periodā no 2:3 panākot 5:3 savā labā, beigās izturot pretinieču spiedienu. Uzvarētāju labā pa diviem vārtiem iemeta Anna Mūrniece un Loreta Nemiro. Titulu "Nost no dīvāna" (NND) atguva pēc gada pārtraukuma. Tikmēr bronzas medaļas ieguva FK ""Ķekava"/"Latvijas Mediju"" komanda. Finālu dienā "Xiaomi Arēnā" tradicionāli notika četras spēles. Vīru finālu klātienē vēroja vairāk nekā 4000 skatītāju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu