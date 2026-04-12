19. aprīlī Ogres novada kultūras centrā gaidāma stāvizrāde "PARUNĀSIM". Jau kādu laiku Dainis Rijkuris ir pazīstams dažādās sociālo mediju platformās ar segvārdu "True Latvian", pulcējot 187 tūkstošus sekotāju, no kuriem liela daļa ir ārzemnieki. Viņa īsie video satīriskā un humora pilnā veidā stāsta par to, kādi ir latvieši, ko viņi ēd un kas mums ir raksturīgākais. Viņa kontam ir divreiz vairāk sekotāju nekā oficiālajam Latvijas tūrisma profilam. Ar satura veidošanu Dainis nodarbojas ārpus darba laika, pats arī ir darbojies politikā, ieguvis izglītību finanšu vadībā. Sarunā par topošo stāvizrādi, sekotājiem un to, kā ārzemnieki redz latviešus. Līdz šim esi bijis zināms kā satura veidotājs, bet tagad esi spēris soli tālāk un izveidojis pats savu stāvizrādi. Kāpēc juti nepieciešamību šādu stāvizrādi veidot?
Dainis Rijkuris: Videoformāts, kuru var ievietot sociālo mediju platformās, ir ļoti ierobežots, jo tās var būt ne vairāk kā trīs minūtes. Ir ļoti sarežģīti paspēt kaut ko jēgpilnu pateikt šajās trīs minūtēs. Šajā laikā ir iekrājušās kaut kādas lietas, par kurām gribētu pastāstīt, bet kuras ir stipri garākas savā formātā. Saliekot kopā visu, ko gribētu pateikt, sanāk vesela izrāde. Protams, saņemu kaut kādu reakciju no saviem skatītājiem sociālajos medijos komentāru veidā, bet tas nav tas pats. Man laikam vēl aizvien patīk runāt ar dzīviem, nevis virtuāliem cilvēkiem. Doma ir tāda, ka mēs sanāktu kopā uz vienu vakaru un runātu par lietām, kuras ir pārrunāšanas vērtas.
Stāvizrāde būs vairāk ar improvizācijas elementiem vai tomēr iepriekš sagatavota?
Improvizācijas stāvizrādē nebūs praktiski nemaz. Tās ir manis apkopotās idejas, par kurām gribētu runāt. Tas ir līdzīgi tam, kā daru ar video filmēšanu. Šīs idejas stāvizrādei vienkārši esmu salicis kopā. Noteikti nebūs improvizācijas teātra formāts.
Kā tev vispār rodas idejas taviem video? Tas notiek visai ātri un spontāni?
Es tiešām nemāku to izskaidrot. To saucu par paaudžu traumu, kas izlien kaut kādā brīdī ārā. Piemēram, ārā drūms laiks, slikts noskaņojums, tāpēc izdomāju uzfilmēt kādu humoristisku video. Staigāju pa mežu ar nazi, tad nolemju uzfilmēt arī video. Protams, kad sēņoju (smejas). Man liekas, tie manas vecmāmiņas pārdzīvojumi kaut kādā brīdī iznāk laukā.