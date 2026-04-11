Kanādas bijušā premjerministra Džastina Trudo dēls Ksavjērs Trudo paudis atbalstu tēva attiecībām ar popmūzikas zvaigzni Keitiju Periju, uzsverot, ka sabiedrības uzmanība viņu īpaši nesatrauc.
18 gadus vecais jaunietis, kurš arī pats veido mūzikas karjeru ar skatuves vārdu Xav, podkāstā norādīja, ka ar tēva partneri ir izveidojušās labas attiecības. Viņš raksturoja Periju kā sirsnīgu un vienkāršu cilvēku, ar kuru iespējams veidot arī profesionālu dialogu.
Ksavjērs atklāja, ka regulāri dalās ar viņu savos muzikālajos darbos — ja kāda dziesma šķiet īpaši izdevusies, viņš to nosūta Perijai un saņem atgriezenisko saiti par to, ko varētu uzlabot vai attīstīt.
Komentējot publiskās fotogrāfijas ar Trudo un Periju, jaunietis uzsvēra, ka tās viņam nešķiet nekas neparasts. Viņaprāt, šādi attēli neatšķiras no jebkuriem citiem kadriem, kuros redzams viņa tēvs kopā ar māti vai viens pats, tādējādi norādot, ka jaunās attiecības viņš uztver kā dabisku dzīves daļu. Viņš arī piebilda, ka, lai gan dzīve sabiedrības uzmanības centrā mēdz šķist neierasta, viņš ar to ir samierinājies un to pieņem.
Par Trudo un Perijas attiecībām publiski kļuva zināms 2025. gada vasarā, kad abi tika pamanīti kopā Monreālā. Vēlāk pāris apstiprināja attiecības arī sociālajos medijos un kopā apmeklēja vairākus publiskus pasākumus.
Ksavjērs Trudo ir vecākais ekspremjera un viņa bijušās dzīvesbiedres Sofijas Greguāras Trudo bērns. Politiķis no bijušās partneres izšķīrās 2023. gadā.
