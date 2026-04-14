Latvijas Banka (LB) brīdinājusi: ja Saeima šajā vai kādā no nākamajiem sasaukumiem pieņems lēmumu par to, ka iedzīvotāji drīkst pilnībā vai daļēji izņemt 2. pensiju fonda līdzekļus, tad valsts pensiju izmaksai līdzšinējā apmērā var nākties paaugstināt sociālā nodokļa likmes no pašreizējiem 34% no strādājošā algas līdz pat, iespējams, 39%.
Tas, pēc LB domām, ir vienīgais reālais scenārijs, uzskatot, ka pārējie scenāriji – par pensiju samazināšanas vai izņemšanas radītā iztrūkuma aizstāšanu ar aizņēmumiem, palielinot valsts parādus, nav uzskatāmi par reālistiskiem. Latvijas Bankas satraukumu par pensiju sistēmas nākotni šī scenārija gadījumā vairo arī tas, ka šis papildu nodokļu slogs gulsies uz arvien mazāku strādājošo skaitu, graujot Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Latvijas iedzīvotāju un nodokļu maksātāju skaits sarūk, bet vidējais mūža ilgums palielinās, tādējādi var rasties situācija, kurā nodokļu maksātāji nespēs uzturēt pensionārus tikai no savām iemaksām. Atsaucoties uz Eiropas Savienības statistikas biroja "Eurostat" datiem, Latvijas Banka atgādina, ka līdz 2060. gadam iedzīvotāju skaits Latvijā darbspējīgā vecumā uz vienu pensionāru samazināsies no pašreizējiem 2,6 strādājošajiem līdz 1,4. Pensiju 2. līmenis esot domāts tieši tam, lai kompensētu šo strādājošo skaita samazinājumu ar to, ka pensiju fondu nauda pelnīs, strādājot fondu tirgos, un ar laiku spēs nodrošināt arvien lielāku pensiju daļu.
Tāpat Latvijas Banka arī norādījusi uz kādu būtisku Latvijas 2. pensiju līmeņa atšķirību no Igaunijas un Lietuvas pensiju līmeņiem, kas padarījusi prasības atļaut