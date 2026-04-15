Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien, atrodoties vizītē Berlīnē, paziņoja, ka naftas cauruļvads "Družba", kas apgādā ar Krievijas naftu Ungāriju un Slovākiju, atjaunos darbību līdz aprīļa beigām.
"Attiecībā uz naftas vadu, kā solījām, tas tiks salabots līdz aprīļa beigām – ne pilnībā, bet pietiekami, lai varētu darboties," Zelenskis sacīja žurnālistiem. Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī. Situācija saistībā ar "Družbu" bija galvenais saspīlējuma avots starp Zelenski, kas vēlas, lai visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis pārtrauktu iepirkt Krievijas energoresursus, un līdzšinējo Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, kurš svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Pagājušā gada 18. decembrī ES līderu samits apstiprināja aizdevumu Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā 2026. un 2027. gadam. Taču Orbāns vēlāk paziņoja, ka Ungārija bloķēs ES jauno sankciju paketi pret Krieviju un 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, kamēr cauruļvads neatsāks darbu. Zelenskis noliedz, ka "Družbas" remonts līdz šim tīšām vilcināts.
Nedēļas nogalē parlamenta vēlēšanās uzvarējušais konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") līderis un potenciālais jaunais premjers Pēters Maģars atzina, ka Ungārija tuvākajā laikā nevarēs pilnībā atteikties no Krievijas naftas, taču strādās, lai energonesēju piegādes dažādotu. Maģars lika saprast, ka Ungārija vairs neaizturēs Orbāna laikā ieviesto 90 miljardu eiro ES aizdevumu Kijivai. Maģars paziņojis, ka jau tuvākajā laikā noteikti tiksies ar Ukrainas prezidentu Zelenski.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
