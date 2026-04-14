Četru hiphopa mākslinieču projektam "Vētra KRŪ", kurā apvienojušās izpildītājas — VIŅA, Krisy, Revolūcija un ŪGA, iznācis pirmais singls un videoklips "Vētra KRŪ (Straume’26)". Kopdziesma tapusi sadarbībā ar producentu Gustavo.
"Rakstot tekstu mūsu dziesmai, vēlējos maksimāli pieturēties pie savām vērtībām un stila, miksējoties starp melodisko un ritmisko pasauli. Piedziedājums nāca ļoti viegli un ātri, kas, manuprāt, apvieno gan cilvēcisko, gan tematisko aspektu. Prieks, ka visa komanda arī sajuta šo vēstījumu.
Strādāt pie šī audiovizuālā noformējuma bija efektīvi un baudāmi, pateicoties komandai aiz, pie un starp kamerām. Vēl jo vairāk priecājos, ka varu būt daļa no šīs kustības, kurai "Straume" turpina celt līmeni jau piecus gadus! Ceru, ka šī enerģija un spēks iedvesmos citas reperes un reperus turpināt meklēt un radīt savu rokrakstu Latvijas hiphopa scēnā," stāsta Krisy.
Dziesmas bīta autors un studijas ieraksta producents Gustavo, strādājot pie skaņdarba muzikālā pavadījuma, ir vēlējies izcelt katras solistes izpildījuma manieri un stilistiskās nianses, rezultātā nonākot pie dziesmas, kas organiski apvieno četras atšķirīgas individualitātes un noskaņas.
"Vētra KRŪ" mākslinieces uz vienas skatuves pirmoreiz kopā uzstāsies 3. jūlijā "Zeit" radošajā kvartālā Līgatnē hiphopa festivāla "Straume’26" piecu gadu jubilejas programmā. Projekta klātbūtne festivālā ir īpaši nozīmīga, jo
Latvijas hiphopa vidē sieviešu balsis joprojām ir sastopamas salīdzinoši reti.
"Vētra KRŪ" izceļ žanra daudzveidību un iezīmē jaunu mākslinieču paaudzi, kas hiphopā ienes savu enerģiju.
Dziesmai "Vētra KRŪ (Straume’26)" tapis videoklips, kas veidots liminālo jeb sliekšņu telpu estētikā (angliski liminal space), attēlojot tukšas, atsvešinātas pārejas telpas starp stāvokļiem, kur realitāte kļūst neskaidra. Kā skaidro videoklipa režisore Elza Dandzberga, atrodoties fiziskā "ne šur, ne tur" vidē, liminalitāte kļūst arī par iekšēju stāvokli, kas ļauj domāt un darboties jaunā veidā. Vizuālajā risinājumā šīs telpas nevis dominē, bet kalpo kā fons māksliniecēm, izceļot viņu klātbūtni un savstarpējo dinamiku.
"Manā režijā šīs telpas komplimentē dāmas, nevis izceļas ar savu nepabeigtību. Nesaprotamais stāvoklis ir ieguvis formu un jēgu. Tāpat arī šī apvienība nav ne sākums, ne galapunkts, bet līdzšinējā virsotne dāmām repā," stāsta Elza Dandzberga.
Video filmēšanā piedalījās jaunu un progresīvu profesionāļu komanda — Elza Dandzberga (scenārija autore un režisore), Ričards Zariņš (operators un montāžas režisors) un Nellija Ritere (režisores asistente), mākslas un kostīmu komanda — Akvelīna Frišmane, Sabīne Grundmane, Sarma Emīlija Tukāne, kā arī gaismotāju un tehniskā komanda — Aldis Bičevskis, Olafs Osītis, Edvards Bērziņš, Krišjānis Liepiņš.
"Vētra KRŪ" apvieno četras dažādu paaudžu hiphopa mākslinieces. Projekta nosaukums simbolizē enerģiju un jaudu, kas rodas māksliniecēm apvienojot radošos spēkus, bet lielie burti nosaukumā atsaucas uz dalībnieču vārdu pirmajiem burtiem.
VIŅA un ŪGA ir pieredzējušas Latvijas hiphopa pārstāves ar vairākiem albumiem un nozīmīgiem nozares novērtējumiem, tostarp "Zelta mikrofona" balvām un nominācijām. ŪGAS jaunākais singls un videoklips "SHOW MUST GO ON" izdots 2026. gada 14. februārī, savukārt VIŅA 19. martā izdeva mini albumu "V70".
Jaunākā projekta dalībniece Revolūcija debitēja 2024. gadā, pērn izdeva minialbumu "Sekcija" un aizvadīja vairāk nekā 20 koncertus, kā arī nominēta GAMMA balvai kategorijā "Jaunais mākslinieks". 16. martā Revolūcija kopā ar dziedātāju Amandu izdeva singlu "Sulu laiks".
Krisy savā mūzikā apvieno hiphopa, popa un elektroniskās mūzikas ietekmes, 2026. gadā sasniedza plašāku auditoriju ar dalību "Supernova" finālā. 8. aprīlī Krisy izdeva savu pirmo singlu latviešu valodā "Spīdam".
