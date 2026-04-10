Viens no Latvijas skandalozākajiem un apspriestākajiem pāriem ir atpakaļ! Liene un Juris Zundovski atgriežas šovā "Slavenības. Bez filtra" ar jaunu jaudu, kas liks aizturēt elpu pat rūdītākajiem realitātes šovu vērotājiem. No radikālas identitātes maiņas līdz riskantām operācijām, kas balansē uz drosmes un neprāta robežas – tas viss jau skatāms TV kanālā "360" plkst. 20.20.
Zundovsku ģimenē labu laiku ir briedis lēmums, kas pamatīgi satricinājis ne tikai tuvāko draugu loku, bet arī Lienes mammu – efektīvā dāma ir oficiāli mainījusi savu vārdu. Kamēr viņa pati ir apradusi ar jauno identitāti, tuvinieku reakcijas nav tik viennozīmīgas.
Tiesa, pārmaiņas ar jaunu vārdu nebeidzas. Liene ir nolēmusi iegūt krietni kuplākas ķermeņa aprises un veikt vērienīgu plastisko operāciju. Viņa kopā ar draudzenēm dosies uz Armēniju, lai Erevānas klīnikā iegūtu sēžamvietu gluži kā Kimai Kardašjanai. Skatītājiem būs ekskluzīva iespēja sekot līdzi visam procesam – no pēdējām sekundēm pirms narkozes līdz skarbajai, sāpju pilnajai atveseļošanās realitātei.
Neskatoties uz to, ka Jura izpratnē sievas ķermenis jau šobrīd ir nevainojams, Liene sapņo arī par lapsenes vidukļa iegūšanu, taču šāda manipulācija ir visai drastiska. Lai iegūtu šmaugu vidukli, tiek salauztas ribas… Tas Lieni nebiedē, taču, ņemot vērā, ka abi nākotnē plāno ģimenes pieaugumu, viņa vērsīsies pie speciālistiem ar jautājumu, vai šāda manipulācija varētu traucēt iznēsāt mazuli?
Kamēr sieva cīnīsies ar pēcoperācijas sāpēm tālajā Erevānā, Juris saimniekos abu mīlas ligzdiņā Liepājā, kuru "Slavenības. Bez filtra" skatītāji ieraudzīja vēl šova 11. sezonā. Tolaik Lienei bija Napoleona cienīgi nodomi attiecībā uz dzīvokļa remontu un iekārtojumu. Kā abu mājvieta mainījusies šo gadu laikā? Tāpat pāra kopīgais bizness turpina attīstīties, piesaistot barberšopam partneri. Plāni ir grandiozi – taps jauns bārs, kura atklāšanas ballīte solās būt gada notikums!
Starp upuriem skaistuma vārdā un ambicioziem biznesa lēcieniem pārim nāksies atbildēt uz jautājumu – vai viņi ir gatavi savu perfekto dzīvi iemainīt pret autiņbiksītēm un ģimenes laimi?
