Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret vienu" tika intervēts bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis, kurš patlaban vienīgais tiek tiesāts par tā sauktajiem Kariņa lidojumiem.
Ņemot vērā, ka Citskovskis pēdējā laikā parādās daudz un dažādos medijos, sociālajos tīklos ironizē par viņa pieeju katrā intervijā atklāt pa kāda jaunai "pikantai" detaļai. Otrdien LTV Citskovskis stāstīja arī par kādiem iepriekš nepubliskotiem tēriņiem lidojumos Evikas Siliņas un Krišjāņa Kariņa valdību laikā. Piemēram, Citskovskis minēja, ka par valdības vadītājas Siliņas un viņas padomnieces viesošanos Amsterdamas lidostas VIP zālē Valsts kancelejā esot saņemts 4000 eiro rēķins. Citskovskis arī izteicās, ka bijušais valdības vadītājs Krišjānis Kariņš ("Jaunā Vienotība"), vēl būdams amatā, aicinājis apmaksāt VIP zāles izmantošanu viņa meitai.
Premjere Siliņa vēsta, ka izvērtēšot iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu. Intervijā "TV3" trešdien premjere sacīja, ka, viņasprāt, Citskovskis izmanto priekšvēlēšanu laiku, lai izdarītu spiedienu uz politiķiem un tādā veidā aizstāvētu sevi kriminālprocesā. Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Notikumu priekšvēsture ir šāda. Bijušais premjers Krišjānis Kariņš savā četrus gadus ilgajā premjerēšanas laikā 36 reizes ārvalstu vizītēs devās ar privātajām lidmašīnām, kas izmaksājis vairāk nekā 1,2 miljonus eiro. Ģenerālprokuratūra un arī Valsts kontrole pārbaudē secināja, ka nelikumīgi no valsts budžeta izlietoti vismaz 221 566 eiro, bet vēl vismaz 323 688 eiro no ES Padomes līdzekļiem izlietoti neekonomiski. 2024. gada martā Kariņš paziņoja par atkāpšanos no ārlietu ministra amata.
