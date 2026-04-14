Pirmdienas, 13. aprīļa, vakarā Valsts policijas (VP) Speciālo uzdevumu bataljona (SUB) amatpersonas, operatīvi reaģējot uz izsaukumu par Daugavā no Vanšu tilta ielēkušu jaunieti, nekavējoties devās uz notikuma vietu un, pašaizliedzīgi rīkojoties, izglāba viņa dzīvību, informē VP.
Vakar Valsts policija saņēma izsaukumu par aptuveni 17 gadus vecu jaunieti, kurš no Vanšu tilta bija ielēcis Daugavā. Netālu no notikuma vietas atradās Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona 1. Taktiskās nodaļas taktiskā grupa, kura nekavējoties pieņēma lēmumu doties uz notikuma vietu.
Ierodoties notikuma vietā, bataljona amatpersonas, izmantojot prožektoru, pamanīja jaunieti ūdenī — viņš atradās aptuveni 100 metru attālumā no krasta un sauca palīgā. SUB jaunākais inspektors nekavējoties rīkojās, lai glābtu jaunieša dzīvību. Ar kolēģu palīdzību tika sameklēti divi glābšanas riņķi uz blakus esošā atpūtas kuģa, un drīz pēc tam jaunākais inspektors, nebaidoties no aukstā ūdens un straumes, ielēca Daugavā un peldēja pie slīkstošā jaunieša.
Saprotot, ka striķa garums pie glābšanas riņķiem nebūs pietiekams, SUB amatpersona uzsauca kolēģiem, lai atsien striķi, tādējādi zaudējot sasaisti ar krastu. Pēc aptuveni piecām minūtēm jaunieti izdevās sasniegt un iedot glābšanas riņķi. Spēcīgās straumes dēļ jaunākais inspektors kopā ar jaunieti tika aiznesti aptuveni 150 metrus pa straumi jūras virzienā, līdz tika atrasta piemērota izkāpšanas vieta krasta joslā. Krastā esošās Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonas palīdzēja abiem nokļūt uz sauszemes, kur sagaidīja arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kolēģi.
Kā tika noskaidrots, tad
izglābtais ir 2008. gadā dzimis jaunietis, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē turpmākai aprūpei.
Valsts policija atgādina, ka šādas darbības, lecot no tilta, ir dzīvībai bīstamas, un aicina iedzīvotājus nepakļaut sevi nepamatotam riskam un rūpēties par savu drošību.
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
