Rīgas pilsētas tiesa Rosļikovam piemēro apcietinājumu

Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā ceturtdien nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rīgas domes deputāta, partijas "Stabilitātei!" bijušā līdera Alekseja Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Bijušais Saeimas deputāts, kurš tikko paziņoja par atkāpšanos no "Stabilitātei!" valdes, tiesas sēdei bija pieslēdzies attālināti no Baltkrievijas, kur viņš patlaban atrodoties. Sociālajos medijos ievietotie videomateriāli ļauj secināt, ka Rosļikovs uz Baltkrieviju devās jau pirms vairākām dienām.
Portāls "Tvnet" vēstīja, ka "preses konferencē" Baltkrievijā
politiķis pieļāvis iespēju neatgriezties Latvijā, ja šeit izveidosies viņam nelabvēlīga situācija.
Tiesa prokurora pieteikto lūgumu par drošības līdzekļa maiņu skatīja aiz slēgtām durvīm.
Rosļikovam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, tomēr šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) tika izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi, apstiprināja prokuratūrā.
Prokuratūra informēja, ka 2025. gada 2. jūnijā atsevišķu Saeimas frakciju deputāti Saeimas Prezidijam iesniedza lēmuma projektu, saskaņā ar kuru tā autori aicināja Saeimu uzdot Ministru kabinetam trīs mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas izstrādātu visaptverošu rīcības programmu rusifikācijas lingvistisko seku novēršanai un sagatavo nepieciešamos normatīvo aktu projektus.
Apsūdzētais 2025. gada 4. jūnijā, būdams Saeimas deputāts ar nodomu izraisīt nacionālo un etnisko naidu un nesaticību starp krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, sociālajos tīklos publicēja videoierakstus un to paskaidrojošus aprakstus, kuros krievu valodā apzināti tendenciozi un nepatiesi informēja gan par konkrēto lēmuma projektu, interpretējot to kā neonacisma izpausmi, gan par 2025. gada 5. jūnijā plānoto Saeimas sēdi, kurā tas tiks skatīts.
Videoierakstos
apsūdzētais apzināti iekļāva Krievijas propagandas medijos tradicionāli lietotos nepatiesos apgalvojumus par neonacismu Latvijā,
uz nesaticību provocējošus, naidīgi vērstus apgalvojumus par Latvijā veiktu krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un apspiešanu, kā arī pauda nepatiesus apgalvojumus par pilnīgu krievu valodas lietošanas aizliegumu Latvijas krievvalodīgajiem, uzsverot, ka šī būs "cīņa starp cilvēcisko un zvērisko", informēja prokuratūrā.
Turpinot savu noziedzīgo nodomu, 2025. gada 5. jūnijā apsūdzētais, piedaloties Saeimas kārtējā sēdē, pieteicās izteikties par konkrēto lēmuma projektu.