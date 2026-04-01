Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā ceturtdien nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rīgas domes deputāta, partijas "Stabilitātei" bijušā līdera Alekseja Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Bijušais Saeimas deputāts, kurš tikko arī paziņojis par atkāpšanos no "Stabilitātei" valdes, tiesas sēdei ceturtdien bija pieslēdzies attālināti no Baltkrievijas, kur viņš patlaban atrodoties.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu". Pēc Rosļikova vārdiem, VDD esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribēja sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Prokurors paziņoja žurnālistiem, ka par šiem notikumiem iepriekš nebija informēts.
Ņemot vērā, ka Rosļikovs nebija atradis sev aizstāvi, viņam nodrošināja valsts aizstāvi, kuru viņš pirmo reizi redzējis šodienas tiesas sēdē. Viņš skaidroja, ka neviens advokāts nebija vēlējies ar viņu strādāt, baidoties zaudēt licenci.
Tiesa februārī bija saņēmusi Rosļikova pieteikumu ar lūgumu ļaut viņam no 8. marta līdz 10. martam izbraukt uz Šveici, lai piedalītos konferencē "Justice pour Tous Internationale". Atļauja tika izsniegta. Prokurors žurnālistiem norādīja, ka pēc šī izbraukuma Rosļikovs nebija ieradies noteiktajā iestādē, lai paziņotu par atgriešanos. Marta beigās prokurors guva apstiprinājumu, ka Rosļikovs neatrodas Latvijā.
Tiesnese atzina, ka Rosļikovs, lūdzot atļauju izbraukt no valsts, sniedza nepatiesu informāciju un pārkāpa piemēroto drošības līdzekļu nosacījumus - neatgriezās Latvijā un nepaziņoja par savas dzīvesvietas maiņu.
Viņa neierašanās uz tiesas sēdi atzīstama par neattaisnotu, līdz ar to tiesa nolēma atslēgt Rosļikovu no videokonferences.
Prokurors žurnālistiem norādīja, ka pēc tam, kad Valsts policija sniegs informāciju par meklēšanas rezultātiem, kriminālprocesu būs iespējams atjaunot. Tāpat prokurors skaidroja, ka likums atļauj izskatīt lietu arī bez Rosļikova piedalīšanās tiesas sēdēs.
Rosļikovam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, tomēr šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) tika izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi.
Kā vēsta prokuratūra, apsūdzētais Rosļikovs, kurš tobrīd bija Saeimas deputāts, 2025. gada 4. jūnijā ar nodomu izraisīt nacionālo un etnisko naidu un nesaticību starp krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un latviešiem, sociālajos tīklos publicēja videoierakstus un to paskaidrojošus aprakstus, kuros krievu valodā apzināti tendenciozi un nepatiesi informēja par Saeimas lēmuma projektu, interpretējot to kā neonacisma izpausmi. 2025. gada 5. jūnijā Saeimas sēdē deputāts Rosļikovs savā uzrunā iekļāva patiesībai neatbilstošus apgalvojumus, liekot domāt, ka krievvalodīgie Latvijā ir apdraudēti un pret viņiem tiek veikti cilvēktiesību pārkāpumi, savukārt likumdevējvara tika attēlota kā teroristi, kas regulāri un neatlaidīgi vajā krievvalodīgos, vēlas izveidot speciālu rezervātu un iezīmēt krievvalodīgos ar īpašiem apzīmējumiem un simboliem. Savu uzrunu no Saeimas tribīnes apsūdzētais noslēdza ar šādu frāzi krievu valodā: "Mēs esam vairāk! Krievu valoda – mūsu valoda!", pēc kā divreiz parādīja nicinošu, pazemojošu, nepiedienīga rakstura žestu. Pēc savas uzstāšanās apsūdzētais sociālajos tīklos publicēja videoierakstu, kurā, vēršoties pret Saeimas deputātiem, emocionāli sakāpinātā un provocējošā manierē turpināja izkliegt frāzes krievu valodā, bet pēc izraidīšanas no Saeimas ēkas turpināja uzkurināt naidīgas emocijas krievvalodīgajos Latvijas iedzīvotājos.
Rosļikovs uzskata, ka šī lieta pret viņu esot politisks pasūtījums, kas turklāt izirstot, jo līdz lietas iesniegšanai prokuratūrā no tās esot pazudusi sadaļa par politiķa iespējamo sadarbību ar Krieviju, kas, pēc Rosļikova teiktā, bijis "smagākais pants". Šajā laikā pie politiķa esot veiktas piecas kratīšanas.
Rosļikovs patlaban vairs nav parlamenta deputāts, jo ievēlēts Rīgas domē. Saeimā izjukušās frakcijas "Stabilitātei" bijusī vadītāja Svetlana Čulkova ceturtdien informēja, ka Rosļikovs pirmdien atkāpies no "Stabilitātei" politiskā spēka valdes priekšsēdētāja un locekļa amata, "lai netraucētu partijai attīstīties un strādāt". Kā skaidroja Čulkova, Rosļikovs turpināšot darboties kā neatkarīgais politiķis.
