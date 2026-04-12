ASV, Floridas štatā, traģiskā negadījumā dzīvību zaudējis 46 gadus vecs tēvs, kurš, atrodoties atvaļinājumā kopā ar ģimeni, izglāba divus savus bērnus no noslīkšanas, ziņo ārvalstu mediji.
Raiens Dženingss no Meinas štata 1. aprīlī kopā ar ģimeni peldējās Džuno pludmalē, Floridā, kad viņa 12 gadus vecais dēls un deviņus gadus vecā meita nonāca bīstamā straumē, kas nesa prom no krasta. Sieva Emīlija tobrīd atradās krastā kopā ar jaunāko meitu un vēl kādu radinieci.
Kā norāda ģimene, Dženingss nekavējoties devās ūdenī, lai palīdzētu bērniem. Viņš spēja nogādāt dēlu drošībā un lika viņam doties pēc palīdzības, bet meitu turēja virs ūdens, līdz viņa tika izglābta.
Pats pēc tam zaudēja spēkus un pazuda zem ūdens.
Glābēji izcēla no ūdens četras personas, taču Dženingss tika atrasts bezsamaņā un bez dzīvības pazīmēm. Viņš tika nogādāts slimnīcā, kur ārsti konstatēja nāvi.
Glābšanas dienesti norāda, ka tajā dienā apstākļi bija labvēlīgi tam, lai veidotos straumes, kas katru gadu izraisa desmitiem nāvju.
Dženingsa sieva raksturoja vīra rīcību kā pašaizliedzīgu, uzsverot, ka viņa pēdējā dāvana bijusi bērnu dzīvības izglābšana. Viņa arī atklāja, ka ģimene gaida ceturto bērnu.
Ģimene un draugi raksturo Dženingsu kā gādīgu tēvu un cilvēku, kurš vienmēr palīdzējis citiem.
