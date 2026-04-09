Krievijas karakuģis trešdien pavadījis "ēnu flotes" kuģus caur Lamanšu, vēsta laikraksts "The Daily Telegraph", norādot, ka Krievijas varasiestādes atklāti ignorē Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera draudus aizturēt "ēnu flotes" naftas tankkuģus Lielbritānijas ūdeņos.
Saskaņā ar "The Daily Telegraph" informāciju tankkuģus "Universal" un "Enigma" caur Lamanša šaurumu pavadīja Krievijas Melnās jūras karaflotes fregate "Admiral Grigorovič". Tiem sekoja Lielbritānijas flotes kuģis "Tideforce".
Krievijas "ēnu flotes" kuģi Krievijas fregates pavadībā devās caur Lamanšu uz rietumiem.
Trešdien vēl divi "ēnu flotes" tankkuģi šķērsoja šaurumu pretējā virzienā, ziņo "The Daily Telegraph".
Izdevums norāda, ka kopš marta beigām, kad Stārmers paziņoja, ka Lielbritānija savos ūdeņos aizturēs Krievijas "ēnu flotes" tankkuģus, nav apturēts neviens šāds kuģis. Tajā pašā laikā Francija ir aizturējusi vairākus "ēnu flotes" kuģus, kas šķērso tās ūdeņus.
Lielbritānijas premjerministrs 25. martā paziņoja, ka devis jūras spēkiem atļauju apturēt un pārbaudīt Krievijas naftas tankkuģus Lielbritānijas ūdeņos. Pēc kuģa aizturēšanas pret tā īpašniekiem, operatoriem un apkalpi var tikt ierosināta krimināllieta par Lielbritānijas sankciju likumu pārkāpšanu, teikts Lielbritānijas valdības paziņojumā.
"Ēnu floti" Krievija sāka izmantot pēc tam, kad G7 noteica cenas griestus Krievijas naftai, lai ierobežotu ieņēmumus, kas finansē Krievijas iebrukumu Ukrainā. Ierobežojums tika īstenots, aizliedzot apdrošināšanas un kuģniecības uzņēmumiem apkalpot naftas kravas, kuru cena pārsniedz noteikto limitu.
Flote sastāv no novecojušiem tankkuģiem, kuru īpašnieki un apdrošinātāji atrodas valstīs, kas neievēro cenu ierobežojumu. Kuģu vecums un tas, ka tiem nav Rietumu apdrošināšanas, ir radījis bažas par drošību saistībā ar naftas noplūdēm un to, kam būs jāsedz tīrīšanas izmaksas.
Martā pasaules naftas cenas strauji pieauga pēc tam, kad ASV un Izraēla sāka karu ar Irānu un tika slēgts Hormuza šaurums, caur kuru notiek piektā daļa pasaules naftas pārvadājumu. Naftas cenu pieaugums strauji palielināja Krievijas budžeta ieņēmumus no naftas eksporta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu