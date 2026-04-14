"Bolt Food" lietotāju izvēle nereti ir kebabs. Šī ēdiena popularitāte gadu no gada pieaug, un Rīga var lepoties ar daudzām klientu iecienītām kebabu ēstuvēm. Pagājušā gada nogalē "Bolt Food" rīkoja konkursu, lai noskaidrotu, kura kebabnīca Rīgā kļuvusi par rīdzinieku iecienītāko. Sevi sīvā konkurencē pierādīja un vislielāko pasūtījumu skaitu apkalpoja "Kebab Factory" Teikā, informē uzņēmums "Bolt".
"Bolt Food" vadītājs Latvijā Jānis Rimicāns par konkursu stāsta: "Kebabs ir viens no populārākajiem ēdieniem "Bolt Food" lietotnē, un tā popularitāte tikai turpina pieaugt. Piedāvājums kļūst arvien daudzveidīgāks, un kebabi vai to variācijas nu jau sastopamas vairāk nekā 300 dažādu restorānu, ne tikai kebabnīcu, ēdienkartēs.
Konkurence ir milzīga, bet mūsu sacensības ļāva noskaidrot, kura no Rīgas populārākajām kebabu ēstuvēm spēj piedāvāt gan izcilu garšu un kvalitāti, gan ātru un stabilu servisu, kas var pielāgoties pieprasījumam. "Kebab Factory" pierādīja, ka restorāna procesu efektivitāte ļauj apsteigt konkurentus, nepieļaujot kompromisus kvalitātē."
Pasaules garša ar vietējo raksturu
Kebabs tradicionāli ir globāla street food klasika ar saknēm Austrumos, taču tā patieso potenciālu Latvijā ir atklājis "Kebab Factory", kas ir 100% pašmāju zīmols. Uzņēmums ir izcils piemērs tam, kā, apvienojot izpratni par vietējo gaumi, oriģinālas receptes un mūsdienīgu pieeju biznesam, var radīt spēcīgu latviešu uzņēmuma veiksmes stāstu.
Uzņēmuma stāsts aizsākās 2017. gadā. Atšķirībā no daudzām ātrās ēdināšanas iestādēm, "Kebab Factory" panākumu atslēga slēpjas unikālā pieejā — gaļa tiek gatavota pēc pašu izstrādātām oriģinālreceptēm un maize tiek cepta uz vietas.
Uzņēmums ir mērķtiecīgi strādājis arī pie spēcīgas, mūsdienīgas zīmola identitātes. Šis zīmola raksturs ir jūtams ikkatrā solī — sākot ar pārdomātiem, industriāli mājīgiem restorānu interjeriem un beidzot ar vizuāli pievilcīgu un funkcionālu ēdiena iepakojumu.
"Kebab Factory" platformai "Bolt Food" pievienojās vien pērn vasaras beigās. "Kopš pievienošanās "Bolt Food" esam novērojuši strauju pieprasījuma pieaugumu, un sadarbība ar platformu ļāvusi sasniegt jaunus klientus dažādās Rīgas apkaimēs," stāsta uzņēmuma īpašnieks Edgars Kroģeris, uzsverot, ka prioritāte vienmēr bijusi kvalitatīvs produkts un efektīvs darbs virtuvē.
