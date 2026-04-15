Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" dalībnieki – radio personība Artis Volfs, dziedātāja Antra Stafecka, mūziķis Ralfs Eilands un aktrise Marija Linarte – Amerikas brauciena laikā nonākuši pie kādas noslēpumainas pareģes, kuras vārdi spēja aizkustināt pat visrūdītākos ceļotājus.
Taro kāršu sesijas apmeklējumu noorganizēja Marija, kura pildīja grupas vadītājas pienākumus. Viņa aizveda kolēģus pie augsti novērtētas ASV zīlēšanas meistares. Kāršu licējas paustais katram ceļotājam radīja intriģējošu atmosfēru. Lai gan teiktais no malas varēja šķist nesakarīgs, katrs dalībnieks tajā saskatīja sev būtisku jēgu, ko izvēlējās paturēt noslēpumā. Ralfs vēlāk analizēja savus iespaidus, norādot uz zīlnieces spēju psiholoģiski ietekmēt klientu: "Taro vēstījums ir vēl viena pieredze, ko dzīvē pats nekad nebūtu darījis, bet man ļoti patika, jo, šķita tā Taro meitene ļoti harizmātiska. Nu, viņa jau spēj pateikt tādas lietas, ko mēs vēlamies dzirdēt – kaut ko savu tam mēs varam pieķert un, līdz ar to, psiholoģiski mēs uzticamies viņai vēl vairāk."
Artis Volfs šajā vizītē saskatīja vērtīgu iespēju pašrefleksijai. Viņam saņemtā informācija kalpoja kā apstiprinājums jau esošām atziņām, radot mierpilnu sajūtu: "Šī bija ārkārtīgi tāda terapeitiska pieredze, manuprāt, un arī es teiktu, ka, jā, pozitīva pieredze, tāpēc, ka tu dabū to apliecinājumu par to, ko tu jau domā un ko jau zini."
Turpretim Marijai pieredze nebija tik viennozīmīga. Lai gan sākotnēji zīlniece precīzi raksturoja pagātnes faktus, vēlāk saruna novirzījās uz klišejisku attiecību tēmu, kas aktrisi saniknoja: "Es biju vīlusies! Tāpēc, ka cilvēks sāka diezgan pareizi, un tad es sapratu, ka viņa nomulsa un viņa sāka runāt par kaut kādiem džekiem runāt. Es domāju, nu, kāpēc vienmēr, ja ir sieviete, tad par kaut kādiem čaļiem jārunā? Hallo! Nav sievietei vienīgais, kas interesē dzīvē, čaļi. Tas ir pēdējais..."
Seansa laikā valdīja dīvaina gaisotne, jo pareģe regulāri vērsās ar skatu augšup, skatoties griestos, apgalvojot, ka komunicē ar gariem. Šī mistiskā klātbūtne kļuva īpaši izteikta, kad kāršu priekšā sēdās Antra Stafecka. Dziedātājai veltītie vārdi par pagātni un nākotni izrādījās tik trāpīgi, ka viņa nespēja saglabāt mieru un izplūda asarās, nedaudz pazaudējot valodu: "Jā, man tas izvērtās emocionāli, bet negaidīti, jo es esmu, iespējams, nedaudz skeptiska šajā tēmā un katram ir savs." Pēc intensīvā seansa Antra juta nepieciešamību pēc vientulības un miera, lai atgūtos no pārdzīvojuma: "Pēc tāda seansa vajag mirkli kaut kur vienam paklusēt, lai saliktu savas domas atpakaļ vietā. Izsita ārā no sliedēm nedaudz..."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu