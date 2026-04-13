Pirms Lieldienām uz pirmo tiesas sēdi no apcietinājuma konvojēti četri apsūdzētie lietā par ļaunprātīgu dedzināšanu, kas, iespējams, veikta Krievijas specdienestu uzdevumā. Izmeklēšana liecina, ka divi no viņiem aizdedzinājuši angāra tipa telti uzņēmuma teritorijā, viens pamudinājis to darīt, bet vēl viens nodrošinājis pārvadāšanu. Par šo darbību saņemti 1000 eiro, vēsta LTV raidījums "De facto".
Vismaz viens apsūdzētais savu vainu atzīst tikai dedzināšanā, noliedzot saistību ar Krieviju. Prokuratūra gan uzskata, ka saikne ar Krievijas dienestiem ir pierādīta — komunikācija notikusi, izmantojot "Telegram", un dedzināšana filmēta, lai atskaitītos uzdevuma kuratoriem.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka grupa izlūkojusi arī citus mērķus, tostarp ostas teritorijā esošu kravas automašīnu ar Ukrainas numura zīmēm. Lai gan paši šo uzdevumu neizpildīja, iespējams, viņu sniegtā informācija vēlāk izmantota citā dedzināšanā.
Drošības dienesti norāda, ka šādas darbības ir daļa no Krievijas stratēģijas — radīt nedrošības sajūtu sabiedrībā un ietekmēt attieksmi pret atbalstu Ukrainai. Vervēšana bieži notiek "Telegram" vidē, piesaistot personas no kriminogēnās vides.
Visi četri apsūdzētie iepriekš sodīti par citiem noziegumiem. Viņiem piedāvāts veikt arī citus uzbrukumus, tostarp Ukrainas vēstniecībai, taču tie nav īstenoti. Viens no apsūdzētajiem gatavs atzīt vainu un vienoties par sodu, kamēr pārējie savu attieksmi vēl nav skaidri pauduši.
