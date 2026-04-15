Bijušais Valsts kancelejas (VK) direktors Jānis Citskovskis pārmet premjerei Evikai Siliņai (JV) nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un VK kolēģi esot bieži uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiek apmaksāta VIP zāles izmantošana viņai meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.
Pilna intervija:
