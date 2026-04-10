Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc ASV un Irānas pamiera vienošanās mudinājis atjaunot sankcijas Krievijas naftai.
"Tagad Tuvajos Austrumos un Persijas līcī sākas pamiers. Un es sagaidu, ka tiks pilnībā atjaunotas sankcijas pret Krievijas naftu, kā tas bija iepriekš," paziņojis Zelenskis.
Lai risinātu Tuvo Austrumu kara izraisīto energoresursu izmaksu pieaugumu, ASV pagājušajā mēnesī uz laiku atcēla sankcijas pret tās Krievijas naftas un naftas produktu pārdošanu, kas tiek transportēta ar tankkuģiem. ASV atkāpe ļāva valstīm līdz 11. aprīlim pirkt Krievijas naftu, kas jau atradās jūrā.
Kremlis atzinīgi novērtēja šo lēmumu, mudinot Savienotās Valstis iet tālāk, bet Kijiva un tās sabiedrotie brīdināja, ka šis solis varētu palīdzēt Maskavai finansēt karu pret Ukrainu.
Sankcijas pret Krievijas naftas tirdzniecību tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Zelenskis atklāja, ka Ukrainas partneri ir lūguši Kijivu pārtraukt triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem objektiem, ņemot vērā cenu kāpumu saistībā ar karu Irānā. "Es neteikšu, kas mums to lūdza. Bet partneri lūdza - tas ir fakts. Viņi lūdza dažādos līmeņos, sākot ar politisko un beidzot ar militāro vadību," norādīja Zelenskis.
Ukraina pēdējās nedēļās ir pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas infrastruktūrai, tostarp naftas pārstrādes rūpnīcām, naftas glabātavām un ostām.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Zelenskis: Ukrainas militārie eksperti notrieca Irānas dronus vairākās Tuvo Austrumu valstīs
Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas militārie eksperti notrieca Irānas dronus vairākās Tuvo Austrumu valstīs.
Pēc tam, kad ASV un Izraēlas triecieni Irānai izraisīja Irānas atbildes uzbrukumu Persijas līča valstīm, Ukraina uz vismaz četrām Tuvo Austrumu valstīm nosūtīja vairākus desmitus ekspertu, kas specializējušies dronu notriekšanā.
"Mēs dažām valstīm demonstrējām, kā strādāt ar pārtvērējiem. Vai mēs tos iznīcinājām? Jā, mēs to izdarījām. Vai mēs to darījām tikai vienā valstī? Nē, vairākās," žurnālistiem atklāja Zelenskis. Ukrainas prezidents trešdien pirmo reizi publiski runāja par šīm operācijām, bet viņa izteikumiem tika uzlikts publicēšanas aizliegums līdz piektdienai.
Prezidents sacīja, ka Ukrainas spēki piedalījās aktīvās operācijās ārvalstīs, izmantojot Ukrainā ražotus un kaujās pārbaudītu dronu pārtvērējus.
"Runa nebija par mācību misiju vai mācībām, bet gan par atbalstu modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidē, kas spēj reāli darboties. Jā, viņi notrieca "Shahed" dronus," atklāja prezidents.
Zelenskis iepriekš šonedēļ paziņoja, ka Ukrainas dronu vienības paliks reģionā arī pēc tam, kad ASV un Irāna vienojās par divu nedēļu pamieru.
"Apmaiņā pret mūsu atbalstu un pieredzi mēs saņemsim dažādas lietas. Dažos gadījumos tie ir pārtvērēji, lai aizsargātu mūsu enerģētikas infrastruktūru, bet citos gadījumos ir finansiālas vienošanās," norādīja Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina varētu saņemt arī naftas piegādes.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem
Krievija naktī uz piektdienu uzbrukusi Ukrainai ar 128 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai neitralizējuši 113 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem.
No 128 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 80 bija "Shahed" tipa uzbrukuma lidroboti.
Fiksēti 14 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi sešās vietās, un vēl septiņās vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas, norādīja Gaisa spēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu