Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē trešdien, 15. aprīlī, iecerēts vērtēt iespēju piešķirt Latvijas pilsonību brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotājam Felipem Gabrielam Ksavjēram.
Tā ziņu aģentūrai LETA apliecinājis komisijas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Pēc viņa teiktā, pilsonības piešķiršanu atbalstījušas vismaz desmit personas, tostarp arī juridiskās. To vidū arī Latvijas zināmākais basketbolists Kristaps Porziņģis. 15. aprīļa sēdē gala lēmums vēl netiks pieņemts – tā būs veltīta pirmajai tikšanās reizei ar pilsonības kandidātu. Komisijas sēde būs slēgta.
Citu valstu pilsoņiem Latvijas pilsonību ārpus naturalizācijas kārtības piešķir par personas īpašu devumu un nopelniem mūsu valsts labā. Tā kā daļai Latvijas iedzīvotāju Felipes Gabriela Ksavjēra vārds ir diezgan svešs, sabiedrībā radies jautājums – kāds tad ir viņa ieguldījums Latvijā, uz kāda pamata Saeima varētu lemt par viņa uzņemšanu pilsonībā. Tāpat interesi raisa jautājums – cik daudziem cilvēkiem un par ko Latvijas parlaments piešķīris mūsu valsts pilsonību "par īpašiem nopelniem".
Kas ir Felipe Gabriels?
Pats Felipe Gabriels Ksavjērs patlaban medijiem intervijas nesniedz. Bet vairāk par viņu var uzzināt, lasot agrākās intervijas. Pilnajā vārdā Felipe Gabriels dos Santos Ksavjērs ir brazīlietis no Sanpaulu pilsētas Brazīlijā. Latvijā viņš dzīvojot kopš 2014. gada. Eiropā Felipe ieradies kā futbolists. 2019. gadā intervijā jauniešu žurnālam "Izvēlies" viņš pieteikts kā multimākslinieks un futbolists no Brazīlijas, spēlē futbolu, veido video "YouTube", repo un ir modelis. Uz jautājumu, ar ko nodarbojas Latvijā, pirms septiņiem gadiem viņš stāstījis: "Es šeit nodarbojos ar daudz lietām. Galvenokārt spēlēju futbolu un strādāju par futbola treneri, kā arī klubā "Coyote Fly". Es trenēju bērnus, kas, manuprāt, ir forši. Agrāk sestdienās gāju uz baznīcu un palīdzēju tur. No rīta pie baznīcas pulcējās bezpajumtnieki, un mēs viņiem ziedojām ēdienu. Biju baznīcas palīgs." Uz jautājumu, kāpēc nolēmis savu dzīvi saistīt ar mūsu valsti, Felipe Gabriels atbildēja: "Man ļoti patīk Latvija.