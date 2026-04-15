Gulbenes Zaļajā tirdziņā realitātes seriāla “Ģimene burkā” dalībnieki Karalkini piedāvāja savā saimniecībā tapušo kazas sieru. Drīz vien Vendija nonāca nepatīkamā vārdu apmaiņā ar kādu pircēju, kura kategoriski pieprasīja viena eiro atlaidi produkcijai. Lai gan finansiālā starpība bija minimāla, Vendijai šī situācija kļuva par simbolisku cīņu par mājražotāju darba novērtēšanu.
Kad Vendija kundzei paskaidroja, ka standarta 250 gramu siera gabals tirgojams par sešiem eiro, pircēja centās atrast lētāku alternatīvu. Uz jautājumu par piecu eiro vērtu gabaliņu Vendija paskaidroja: "Par pieci [eiro] bija 200 grami – tādi vairs nav."
Pircēja tomēr nepadevās un mēģināja izmantot savu vecumu kā argumentu cenas samazināšanai: "Vecai tantei nevar par pieciem eiro atdot vienu šo gabaliņu?" Šāda nekaunība izsauca asu Vendijas pretreakciju: "Ja vecā tante atnāk un iztīra kūti, kāpēc ne?"
Savu nostāju Vendija vēlāk pamatoja ar to, ka daudzi pircēji neizprot siera tapšanas aizkulises. Viņa uzsvēra, ka mazais bizness nav tikai hobijs – tam ir jāsedz ražošanas izmaksas un jāsniedz peļņa iztikai. Vendija neslēpa sarūgtinājumu: "Nesaprot, cik tas daudz prasa laiku, nervus, ieguldījumus, un kāda ir pašizmaksa šādam te amatnieku darinājumam, nerunājot par to, ka katram gribās bez pašizmaksas ne tikai vienkārši labi pavadīt laiku, bet arī kaut vai samaksāt rēķinus."
Neraugoties uz pēdējo izmisīgo lūgumu pārdot sieru par pieciem eiro, Vendija palika nelokāma. Viņa uzskaitīja visus praktiskos izdevumus, kas veido preces gala cenu: "Nu, nevaru es atdot par pieci. Elektrība jāsamaksā, apkure jāsamaksā, bērnam bērnudārzs jāsamaksā, degviela, lai tiktu vispār līdz Gulbenei vai līdz bērnudārzam..."
Analizējot notikušo, Vendija atzina, ka viņas spītība nebija saistīta ar naudu, bet gan ar principiem un cieņu pret savu veikumu. Kundzes uzvedību viņa uzskatīja par takta trūkumu: "Nu, jā, labi, es nostājos pozā! Man tas bija principa jautājums jau, protams, ka no tā viena eiro nekas nebūtu, nu, bet tas nebija īsti ne glīti, ne pareizi tajā brīdī no viņas puses."
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu