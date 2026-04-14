Lielvārdes gaisa spēku bāzē otrdien ieradušies divi Francijas iznīcinātāji "Rafale", kas NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā līdz šim bija izvietoti Lietuvas gaisa spēku bāzē Šauļos, informē Aizsardzības ministrijā.
Iznīcinātāju ierašanās pasākumā piedalījās Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, Francijas vēstnieks Latvijā Manuels Lafons Rapnuijs, NATO valstu vēstnieki un aizsardzības atašeji, kā arī Gaisa spēku vadība.
Francija un Rumānija 1. aprīlī nomainīja Spāniju NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā no Šauļiem, savukārt misijas atbalstu no Emari bāzes Igaunijā pārņēma Portugāles kontingents.
Francijas kontingents misiju veic ar četriem iznīcinātājiem "Dassault Rafale", savukārt Rumānija Šauļos dislocējusi sešus iznīcinātājus "F-16 Fighting Falcon".
Spānija misiju veica ar iznīcinātājiem "F-18 Hornet".
Ar iznīcinātājiem F-16 no Emari gaisa spēku bāzes Igaunijā misijas atbalstu turpmākos četrus mēnešus veic Portugāles kontingents, kas nomainījis Itālijas spēkus.
NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic kopš 2004. gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004. gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014. gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.
Krievijai turpinot karu Ukrainā, Baltijas valstīs izvietotie sabiedroto iznīcinātāji ne tikai reaģē uz Krievijas militāro lidaparātu neatļautu ielidošanu Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī patrulē gaisa telpā Krievijas un Baltkrievijas robežas tuvumā.
Reaģējot uz Krievijas visaptverošo iebrukumu Ukrainā, NATO kopš 2022. gada marta ir pastiprinājusi gaisa telpas aizsardzību, palielinot karavīru un iznīcinātāju skaitu.
