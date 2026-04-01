Pasaules vieglatlētikas jumtorganizācija ("World Athletics") paziņojusi par būtiskām izmaiņām garo distanču skriešanas sacensību rīkošanā, jo no 2030. gada maratonā tiks rīkots atsevišķs pasaules čempionāts.
Nākamajos divos vieglatlētikas pasaules čempionātos 42,195 km maratona distance vēl būs disciplīnu sarakstā, bet pēc tam no tās tiks izņemta, lai labākos gargabalniekus noteiktu atsevišķās sacīkstēs. Lēmums pieņemts, jo šosejas skriešana pasaulē joprojām kļūst arvien populārāka, "World Athletics" to nosaucot par mūsdienu globālo fenomenu. Lai gan tas netiek skaļi pausts, taču izmaiņas ir saistītas ar iespēju pelnīt, jo garo distanču skriešana ir kļuvusi arī par ienesīgu industriju inventāra ražotājiem un arī sacensību rīkotājiem.
Pasaules čempionāts maratonā notiks katru gadu, taču ik pārgadu katram no dzimumiem. Pirmais čempionāts 2030. gadā plānots Atēnās, lai gan vienošanās vēl nav noslēgta. Paralēli tiks saglabāts un katru gadu norisināsies arī pasaules čempionāts šosejas skriešanā, kur dalībnieki sacenšas jūdzes, 5 km un pusmaratona distancēs. Šogad sacensības uzņems Kopenhāgena, bet 2023. gadā tās notika Rīgā.
Par to, ka garo distanču skriešana arvien kļūst populārāka arī mūsu platuma grādos, vakar preses konferencē stāstīja Rīgas maratona organizatori, kuri šogad 16. un 17. maijā cer uz 40 000 dalībnieku līdzdalību no vismaz 110 pasaules valstīm. Rīgas maratona organizatori apņēmušies Rīgu padarīt par vienu no desmit pieprasītākajiem skriešanas galamērķiem Eiropā. Pašvaldība sacensību rīkošanu atbalstīs ar 300 000 eiro, jo finansiālais ieguldījums sniedzot skaidru atdevi un veicinot sporta tūrismu. Pēdējo trīs gadu laikā Rīgas maratons radījis aptuveni 41 miljona eiro ekenomisko pienesumu valstij, bet lielākā daļa (33 miljoni) nākuši no ārsvalstu skrējējiem.
