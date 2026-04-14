Reklāma

Kā izvēlēties gaming datoru, lai nepārmaksātu?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 14. aprīlis, 00:00
Atver interneta veikalu, ieraksti meklētājā “gaming dators”, un acu priekšā parādās desmitiem dažādu modeļu. Visi izskatās jaudīgi, cenas atšķiras, un galvā rodas viens jautājums - kuru izvēlēties, lai nepārmaksātu? Spēles kļūst arvien prasīgākas, jauna datora iegāde nav lēts pirkums, un informācijas par tehniskajiem parametriem ir daudz. Problēma vien tāda, ka tas viss bieži ir pārāk sarežģīti un grūti saprotams.

Reklāma

Tāpēc šis nav tehnisks raksts tiem, kuri jau no galvas zina visas videokartes un procesoru paaudzes. Šis ir vienkāršs, soli pa solim veidots ceļvedis, kas palīdz saprast, kā izvēlēties datoru spēlēm tā, lai tas atbilstu tavām prasībām un budžetam. Iziesim cauri galvenajiem jautājumiem, kas tiešām ir svarīgi, lai saprastu, kādi gaming datori ir piemēroti tieši tev.

1. solis - definē, ko un cik bieži spēlēsi

Pirmais solis sākas nevis ar cenu, bet ar taviem paradumiem. Tieši spēles, kuras tu spēlē, nosaka to, cik jaudīgs dators būs vajadzīgs. Ja pārsvarā spēlē vieglākas tiešsaistes spēles, prasības būs daudz pieticīgākas. Savukārt, ja interesē jaunākās AAA spēles ar augstu grafikas kvalitāti un plašu spēles pasauli, tad prasības pieaug ļoti strauji.

Lai būtu vienkāršāk, spēlētājus var iedalīt trīs grupās. Pirmais ir gadījuma spēlētājs - cilvēks, kurš spēlē vienu vai divus vakarus nedēļā un biežāk izvēlas vieglākas spēles. Otrs ir regulārs geimeris - viņš spēlē vairākas reizes nedēļā, izmēģina dažādus žanrus un vēlas stabilu, labu pieredzi. Trešais ir entuziasts - cilvēks, kurš daudz spēlē, iespējams arī straumē, montē video, izmanto datoru darbam ar grafiku un grib, lai viss strādā bez kompromisiem.

Te ir viena ļoti tipiska kļūda. Cilvēks spēlē tikai dažas vieglākas spēles, taču nopērk ļoti dārgu gaming datoru ar milzīgu jaudu, kuru ikdienā izmanto tikai daļēji. Rezultātā viņš nav ieguvis labāku pieredzi - viņš vienkārši ir pārmaksājis. Tāpēc pirms skaties tālāk, ir vērts sev atbildēt uz trim vienkāršiem jautājumiem: kādas spēles tu spēlēsi, cik bieži to darīsi, un vai datoru izmantosi arī darbam, mācībām vai video apstrādei.

2. solis - izvēlies datora tipu un izmēru

Kad ir skaidrs, ko tu darīsi ar datoru, nākamais jautājums ir pavisam praktisks - vai tev vajadzīgs stacionārais dators vai klēpjdators.

Ja dators lielāko daļu laika stāvēs vienā vietā, tad stacionārais dators parasti ir izdevīgāks. Par to pašu cenu tas bieži piedāvā labāku veiktspēju, labāku dzesēšanu un vairāk iespēju kaut ko uzlabot nākotnē. Tieši tāpēc stacionārie risinājumi joprojām ir ļoti populāri to vidū, kuri grib maksimāli daudz jaudas par saprātīgu cenu.

Savukārt, ja tev svarīga mobilitāte, piemēram, esi students, bieži pārvietojies vai gribi vienu datoru gan spēlēm, gan ikdienai ārpus mājas, tad loģiska izvēle var būt portatīvais dators. Taču jārēķinās, ka līdzīgas jaudas līmenī klēpjdators parasti maksās dārgāk nekā stacionārais dators.

Ja runājam par izmēru, klēpjdatoriem populārākie ir 15,6 un 17 collu ekrāni. Savukārt galddatora gadījumā liels pluss ir tas, ka vari pats izvēlēties atsevišķu monitoru ar sev piemērotu izmēru un izšķirtspēju. Tas dod lielāku elastību, īpaši, ja svarīga ir gan spēļu pieredze, gan darbs pie viena un tā paša datora.

Reklāma
Reklāma

3. solis - saproti galvenos parametrus

Te sākas daļa, kas daudziem šķiet sarežģītākā, bet patiesībā viss nav tik biedējoši. Lai saprastu, ko meklēt, pietiek zināt piecas lietas: procesoru, videokarti, RAM, disku un dzesēšanu.

Procesors

Procesors ir datora “smadzenes”. Tas atbild par to, cik labi sistēma tiek galā ar uzdevumiem, cik raiti strādā programmas un cik stabili dators darbojas, kad vienlaikus notiek vairākas lietas. Tipiska kļūda ir izvēlēties pārāk vāju procesoru, kas sāk bremzēt pie minimālas slodzes, vai tieši pretēji - pārmaksāt par ļoti dārgu modeli un taupīt uz videokartes rēķina.

Gadījuma spēlētājam bieži pietiks ar labu vidējās klases procesoru. Regulāram geimerim jau vajadzēs ko jaudīgāku, īpaši, ja vienlaikus tiek izmantotas citas programmas. Savukārt tiem, kas straumē, montē video vai izmanto datoru arī darbam, procesora jauda kļūst vēl svarīgāka.

Videokarte

Ja ir viena detaļa, kurai spēļu datorā jāpievērš īpaša uzmanība, tad tā ir videokarte. Tieši tā lielā mērā nosaka, cik labi dators tiks galā ar spēlēm, cik augstā grafikā varēsi spēlēt un cik plūstoša būs kopējā pieredze.

Atšķirība starp vājāku un vidējās klases videokarti ikdienā ir ļoti jūtama. Vienā gadījumā spēle ies, bet būs jāsamazina standarta grafikas iestatījumi. Otrā gadījumā varēsi baudīt stabilu attēlu, augstāku izšķirtspēju un vienkārši daudz patīkamāku spēlēšanu. Ja budžets ir ierobežots, bieži vien labāk izvēlēties mazliet pieticīgāku procesoru, bet labāku videokarti, nevis otrādi.

Operatīvā atmiņa

Operatīvā atmiņa jeb RAM ir tas, kas palīdz datoram brīvi “elpot”, kad vienlaikus darbojas spēle, pārlūks, Discord un vēl kāda programma. Mūsdienās 8 GB bieži ir par maz lielākajai daļai jauno spēļu. Šāds apjoms var būt pieņemams tikai ļoti vienkāršos scenārijos vai vecākām spēlēm.

Drošs vidusceļš lielākajai daļai lietotāju ir 16 GB, jo tieši tas praksē bieži ir optimālākais minimums. Savukārt 32 GB ir ļoti laba izvēle tiem, kas grib rezervi nākotnei, spēlē prasīgākas spēles vai vienlaikus izmanto vairāk programmu. 64 GB jau ir specifiskāks risinājums entuziastiem un tiem, kas datoru izmanto arī profesionālākam darbam, piemēram, video montāžai vai sarežģītākam darbam ar grafiku.

Reklāma

Disks - SSD vai HDD

Ja šodien izvēlies jaunu gaming datoru, SSD disks vairs nav ekstra - tas ir obligāts minimums. SSD nodrošina daudz ātrāku sistēmas ielādi, spēļu startēšanu un kopējo datora atsaucību. Ja esi kādreiz lietojis vecu datoru ar HDD, tad zini, cik ilgi var vilkties palaišana un programmu ielāde.

Labam gaming datoram SSD ir būtisks. HDD vēl var izmantot kā papildu vietu failiem, bet ne kā galveno disku. Mūsdienu spēles aizņem daudz vietas, tāpēc arī diska apjoms ir svarīgs. Ja plāno spēlēt vairākas jaunākas spēles, mazs disks piepildīsies pārāk ātri.

Dzesēšana un troksnis

Par dzesēšanu daudzi atceras tikai tad, kad dators jau kļuvis pamatīgi skaļš kā vecāks kondicionieris karstā vasaras dienā. Taču laba dzesēšana ir ļoti svarīga. Tā ietekmē ne tikai troksni, bet arī to, cik stabili dators darbosies ilgākā spēļu sesijā un cik ilgi komponentes kalpos.

Ja dzesēšana ir vāja, dators var sākt pārkarst, zaudēt veiktspēju un kļūt nepatīkami skaļš. Savukārt pārdomāta dzesēšanas sistēma palīdz uzturēt stabilu temperatūru un labāku kopējo pieredzi.

4. solis - salīdzini piedāvājumus un cenas

Ļoti bieži cilvēki salīdzina datorus tikai pēc cenas. Tas ir saprotami, bet ne vienmēr gudri. Vienāda cena vēl nenozīmē, ka datori būs vienādi labi. Atšķirības var būt ļoti būtiskas - videokarte, procesors, RAM, SSD apjoms, dzesēšana, garantija, korpusa kvalitāte un citas detaļas.

Ļoti vienkāršs un praktisks paņēmiens ir salīdzināt divus vai trīs datorus tabulā. Pieraksti katram modeli, procesoru, videokarti, RAM apjomu, SSD ietilpību un cenu. Tad uzreiz kļūst skaidrāk redzams, kurš piedāvājums ir izdevīgāks.

Salīdzinot datorus, ir vērts sev uzdot trīs jautājumus. Pirmais - vai šis dators atbilst manām spēlēm un prasībām? Otrais - vai kādu komponenti nevar nedaudz uzlabot par salīdzinoši nelielu piemaksu? Trešais - vai pārdevējs piedāvā uzticamu servisu un garantiju? Tieši pēdējais punkts bieži pasaka daudz vairāk par pirkuma kvalitāti nekā skaista reklāma.

5. solis - izmanto bezmaksas konsultāciju veikalā

Kad esi izgājis iepriekšējos soļus, tev jau ir daudz skaidrāka bilde. Tu zini, ko spēlēsi, cik bieži spēlēsi, vai gribi stacionāro vai portatīvo variantu, un saproti galvenos parametrus. Un tieši šajā brīdī visvērtīgākā var būt saruna ar speciālistu.

Labs konsultants var paskatīties uz izvēlēto konfigurāciju no malas un pateikt, vai viss tiešām ir sabalansēts. Iespējams, tavā budžetā ir labāka alternatīva. Iespējams, kaut kur nevajadzīgi pārmaksā. Iespējams, ir vērts piemaksāt nedaudz, lai iegūtu daudz labāku rezultātu ilgtermiņā. Tāpēc profesionāla konsultācija nav “papildu pārdošana” - tā bieži ir vienkāršākais veids, kā nepieļaut dārgu kļūdu.

Pareizi izvēlēts dators - labāka spēļu pieredze

Lai saprastu, kā izvēlēties gaming datoru, nav jāsāk ar dārgāko modeli vai skaļāko reklāmu. Vispirms saproti, ko spēlēsi un cik bieži to darīsi. Tad izvēlies starp klēpjdatoru un stacionāro risinājumu, izproti galvenos parametrus, salīdzini piedāvājumus pēc būtības, nevis tikai pēc cenas, un beigās izmanto speciālista padomu.

Pareizi izvēlēts gaming dators nozīmē ne tikai labāku spēļu pieredzi, bet arī gudrāk iztērētu naudu. Un tieši tas ir galvenais mērķis - iegādāties datoru, kas tiešām atbilst tavām prasībām, nevis vienkārši izklausās iespaidīgi.


 

Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma