Kā izvēlēties gaming datoru, lai nepārmaksātu?

Atver interneta veikalu, ieraksti meklētājā “gaming dators”, un acu priekšā parādās desmitiem dažādu modeļu. Visi izskatās jaudīgi, cenas atšķiras, un galvā rodas viens jautājums - kuru izvēlēties, lai nepārmaksātu? Spēles kļūst arvien prasīgākas, jauna datora iegāde nav lēts pirkums, un informācijas par tehniskajiem parametriem ir daudz. Problēma vien tāda, ka tas viss bieži ir pārāk sarežģīti un grūti saprotams.
Tāpēc šis nav tehnisks raksts tiem, kuri jau no galvas zina visas videokartes un procesoru paaudzes. Šis ir vienkāršs, soli pa solim veidots ceļvedis, kas palīdz saprast, kā izvēlēties datoru spēlēm tā, lai tas atbilstu tavām prasībām un budžetam. Iziesim cauri galvenajiem jautājumiem, kas tiešām ir svarīgi, lai saprastu, kādi gaming datori ir piemēroti tieši tev.
1. solis - definē, ko un cik bieži spēlēsi
Pirmais solis sākas nevis ar cenu, bet ar taviem paradumiem. Tieši spēles, kuras tu spēlē, nosaka to, cik jaudīgs dators būs vajadzīgs. Ja pārsvarā spēlē vieglākas tiešsaistes spēles, prasības būs daudz pieticīgākas. Savukārt, ja interesē jaunākās AAA spēles ar augstu grafikas kvalitāti un plašu spēles pasauli, tad prasības pieaug ļoti strauji.
Lai būtu vienkāršāk, spēlētājus var iedalīt trīs grupās. Pirmais ir gadījuma spēlētājs - cilvēks, kurš spēlē vienu vai divus vakarus nedēļā un biežāk izvēlas vieglākas spēles. Otrs ir regulārs geimeris - viņš spēlē vairākas reizes nedēļā, izmēģina dažādus žanrus un vēlas stabilu, labu pieredzi. Trešais ir entuziasts - cilvēks, kurš daudz spēlē, iespējams arī straumē, montē video, izmanto datoru darbam ar grafiku un grib, lai viss strādā bez kompromisiem.
Te ir viena ļoti tipiska kļūda. Cilvēks spēlē tikai dažas vieglākas spēles, taču nopērk ļoti dārgu gaming datoru ar milzīgu jaudu, kuru ikdienā izmanto tikai daļēji. Rezultātā viņš nav ieguvis labāku pieredzi - viņš vienkārši ir pārmaksājis. Tāpēc pirms skaties tālāk, ir vērts sev atbildēt uz trim vienkāršiem jautājumiem: kādas spēles tu spēlēsi, cik bieži to darīsi, un vai datoru izmantosi arī darbam, mācībām vai video apstrādei.
2. solis - izvēlies datora tipu un izmēru
Kad ir skaidrs, ko tu darīsi ar datoru, nākamais jautājums ir pavisam praktisks - vai tev vajadzīgs stacionārais dators vai klēpjdators.
Ja dators lielāko daļu laika stāvēs vienā vietā, tad stacionārais dators parasti ir izdevīgāks. Par to pašu cenu tas bieži piedāvā labāku veiktspēju, labāku dzesēšanu un vairāk iespēju kaut ko uzlabot nākotnē. Tieši tāpēc stacionārie risinājumi joprojām ir ļoti populāri to vidū, kuri grib maksimāli daudz jaudas par saprātīgu cenu.
Savukārt, ja tev svarīga mobilitāte, piemēram, esi students, bieži pārvietojies vai gribi vienu datoru gan spēlēm, gan ikdienai ārpus mājas, tad loģiska izvēle var būt portatīvais dators. Taču jārēķinās, ka līdzīgas jaudas līmenī klēpjdators parasti maksās dārgāk nekā stacionārais dators.
Ja runājam par izmēru, klēpjdatoriem populārākie ir 15,6 un 17 collu ekrāni. Savukārt galddatora gadījumā liels pluss ir tas, ka vari pats izvēlēties atsevišķu monitoru ar sev piemērotu izmēru un izšķirtspēju. Tas dod lielāku elastību, īpaši, ja svarīga ir gan spēļu pieredze, gan darbs pie viena un tā paša datora.