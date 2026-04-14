Par Latvijas čempioniem volejbolā otro gadu pēc kārtas kļuvuši "Robežsardzes/RSU" vīri.
Finālsērijas trešajā spēlē viņi ar 3:1 (24:26, 27:25, 25:23, 25:20) uzvarēja Daugavpils "Ezerzemi/DU", bet visā sērijā bija pārāki ar 3:0. Par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jānis Teikmanis.
"Bijām labāki ar kopējo spēli, jo grūti ir izcelt kādu vienu elementu vai kādu konkrētu lietu. Katrs kaut ko deva uzvarai, ar raksturu, ar pārliecību par saviem spēkiem. Prieks par uzvaru, jo abas komandas finālā cīnījās līdz galam, nepadevās un izturēja grūtus brīžus, it sevišķi pēdējā spēlē, kad bija spraigas un līdzīgas setu galotnes. Cepuri nost pretinieku priekšā par cīņassparu un spēles kvalitāti. Domāju, ka fināls jebkurā gadījumā ir uzskatāms par izdevušos," par spīti uzvarai trīs spēlēs, "Robežsardzes/RSU" galvenais treneris Raimonds Vilde norādīja, ka čempionu gods nav nācis viegli.
Bronzas medaļas izcīnīja Jēkabpils "Lūši", kuri uzvarēja "Līgatni". Jēkabpiliešu galvenais treneris Mārcis Obrumans kļuvis par Latvijas izlases galvenā trenera Uģa Krastiņa palīgu valstsvienībā.
Dāmu finālā soļa attālumā no titula ir "RSU" volejbolistes, kuras sērijā ar 2:0 ir vadībā pret "Mārupes SC". Sērijas trešā spēle rīt Rīgā.
Pludmales volejbolā sezonas pirmajā "Elites 16" sērijas turnīrā Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots Brazīlijā izcīnīja trešo vietu.
