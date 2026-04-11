Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus?
Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem zvanot uz redakciju.
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Mēdz sacīt: dzīvodams laukos, badā nemirsi... Lauki vienmēr ir bijuši mūsu valsts pamats, tāpēc mani izbrīna, ka laukiem valsts nepievērš vajadzīgo uzmanību – neveicina mazo un vidējo lauku saimniecību attīstību. Līdzekļus atbalstam mēdz piešķirt galvenokārt lielajām, taču ir svarīgi apjaust, ja nu notiek kāda lielāka nelaime, tad diez vai tikai ar lielo saimniecību saražoto spēsim izdzīvot. Attīstot mazās un vidējās saimniecības, lauki neizskatītos tik mazapdzīvoti, saruktu bezdarbs un jauniešiem būtu iespēja lauksaimniecībā īstenot inovatīvas ieceres."
- Biruta Bēta Rīgā: "Lasu, ka Latvijā mirušo skaits pēdējos gados, īpaši kopš 2021. gada, ir ievērojami pārsniedzis dzimušo skaitu. Un mirst ne jau tikai vecākā gadagājuma cilvēki, bet arī jauni cilvēki... No paziņām ik pa laikam dzirdu, ka ārsts gandrīz vai pārmetoši iesaucas: kur jūs bijāt agrāk!? Tātad kaite ielaista... Visbiežāk tāpēc, ka tikt pie ārsta ir vai neiespējamā misija – garas rindas, pat par naudu jāstāv rindā. Prātam neaptveramas konsultāciju cenas! Manam paziņam tikko par endokrinologa konsultāciju paprasīja 205 eiro... Vai tā nav privāto klīniku alkatība? Kā seniors var samaksāt, ja pensijas ir nenormāli zemas, toties partijnieku maki no naudas uzblīst... Veselības ministra birojā esot 20 darbinieki. Droši vien ne jau ar mazu algu. Kur tad paliek optimizācija, birokrātijas mazināšana?"
Redakcijas piebilde. Ziņu aģentūra LETA šā gada janvārī ziņoja, ka veselības ministra Hosama Abu Meri birojā ir 20 darbinieki, ieskaitot Veselības ministrijas parlamentāro sekretāri. No visiem biroja darbiniekiem 16 esot ministra padomnieki, 10 no tiem – ārštata. Drīz pēc tam intervijā "TV 24" ministrs teicis, ka šis skaits neatbilstot patiesībai. Viņam birojā esot deviņi darbinieki, ar kuriem viņš strādājot ikdienā, un ne visi esot uz pilnu slodzi. "Nauda, kas paredzēta pieciem cilvēkiem, ir sadalīta uz deviņiem, jo katru reizi, kad mums ir kādas reformas vai pārvaldības, komunikācijas vai tīklu jautājumi, šie cilvēki strādā pa pusslodzei ar vienu jautājumu, ar otru. Pārējie ir konsultatīvi padomu cilvēki bez atalgojuma. Viņi pārstāv izglītību, sportu pacientiem utt., tas ir tāpēc, lai mēs saprastu, kas notiek sabiedrībā. Viņi strādā bez maksas, nestrādā birojā un tikai konsultē," skaidroja Hosams Abu Meri.
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Loģiski, ka pašreizējā situācijā ekonomiskai sadarbībai ar Krieviju un Baltkrieviju ir plašāka ietekme uz valsts drošību un sabiedrības interesēm. Tāpēc ir jāpublicē to uzņēmēju vārdi, uzvārdi, viņu firmu nosaukumi importētājiem un eksportētājiem, kas turpina veikt darījumus ar Krieviju un Baltkrieviju. Līdzīgi vajadzētu kaunināt arī privātmāju saimniekus, kas svētku un atceres piemiņu dienās neizkar valsts karogu."
