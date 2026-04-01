Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ceturtdien paziņoja, ka devis rīkojumu savam kabinetam sākt tiešas sarunas ar Libānu, lai atbruņotu kaujinieku grupējumu "Hizbollah" un izveidotu "miera attiecības" abu valstu starpā.
"Ņemot vērā Libānas vairākkārtējos lūgumus sākt tiešas sarunas ar Izraēlu, es vakar devu rīkojumu kabinetam pēc iespējas ātrāk sākt tiešas sarunas ar Libānu," Netanjahu citēts premjera biroja paziņojumā.
"Sarunas būs vērstas uz "Hizbollah" atbruņošanu un miera attiecību nodibināšanu starp Izraēlu un Libānu. Izraēla atzinīgi vērtē Libānas premjerministra šodienas aicinājumu demilitarizēt Beirūtu," piebilda premjers.
Izraēlu sarunās pārstāvēs Izraēlas vēstnieks ASV Jehiels Leiters, vēsta Izraēlas mediji.
Izraēlas triecienos Libānā trešdien tika nogalināti vairāk nekā 300 cilvēku. Trešdienas triecieni bija spēcīgākie kopš Izraēlas un "Hizbollah" bruņotā konflikta atsākšanās 2. martā.
Libānas valdība ceturtdien deva norādījumus drošības spēkiem gādāt, ka ieroči Beirūtā ir tikai valsts struktūrām, tādējādi brīdinot "Hizbollah".
