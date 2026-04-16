Otrdien ap pusdienlaiku Rīgā ugunsdzēsēji devās uz Čiekurkalnu, kur aizdegās 160 kvadrātmetru liela saimniecības ēka. Ugunsgrēkā cietušo nav, bet iespējams, to izraisījusi ugunsdrošības prasību neievērošana būvdarbu laikā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Uguns sākās otrajā stāvā un ātri izplatījās pa visu ēku. Glābēji ieradās pulksten 12.30 un dzēšanas laikā saskārās ar degošām riepām, kas radīja kaitīgus dūmus, kā arī ar ierobežotu ūdens pieejamību.
Liesmas likvidēja ap pulksten 15.30. Nākamajā dienā teritorijas uzraugs norādīja, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījusi strādnieku neuzmanība remontdarbu laikā.
Telpas ēkā bija izīrētas dažādiem nomniekiem mantu glabāšanai. Īpašums nav bijis apdrošināts, un īpašnieks varētu meklēt iespējas saukt vainīgos pie atbildības.
Plašāk skatieties 15. aprīļa "Degpunktā" sižetā.
