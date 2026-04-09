Grupa "Oranžās brīvdienas" maijā sniegs četrus koncertus Jelgavā, Liepājā, Rīgā un Cēsīs, kuros līdzās atjaunotai koncertprogrammai izskanēs arī vairāku jaunu dziesmu pirmatskaņojumi. Divās no koncertvietām skatītājiem pirms uzstāšanās būs iespēja noskatīties arī pilnmetrāžas dokumentālo filmu "Indijas oranžās brīvdienas", kurā grupa atskatās uz pagājušā gada koncerttūri Indijā un Nepālā, kas notika pēc grupas līdera Speisa (Inta Ķergalvja) nāves īsi pirms koncerttūres sākuma.
Dokumentālā filma "Indijas oranžās brīvdienas" pilnā garumā tiks izrādīta pirms koncertiem Jelgavā un Liepājā. Filma veidota kā pašas grupas atskats uz piedzīvoto koncerttūrē, dalībniekiem notikumus komentējot arī interviju formā.
Visi ieņēmumi no šiem koncertiem tiks novirzīti pieminekļa izveidei Speisam. Grupas dalībnieks Kaspars Čakste uzsver: "Speiss ir izveidojis šo grupu un atstājis nedzēšamas pēdas mūsu dzīvēs. Tas viss turpina dzīvot, kamēr vien viņa dziesmas skan.
Piemineklis būtu vēl viens veids, kā saglabāt viņa piemiņu un pateikt paldies par visu, ko viņš radījis."
Koncertos skanēs arī vairāku jaunu dziesmu pirmatskaņojumi, kas tapušas ar Speisa vārdiem. Vienlaikus grupa norāda, ka kopš pēdējā koncerta decembrī intensīvi strādāts mēģinājumos un koncertprogramma ir būtiski pārveidota, tāpēc uzstāšanās maijā muzikāli atšķirsies no pagājušajā gadā dzirdētā, repertuārā atgriežot arī vairākas senākas dziesmas.
Dokumentālās filmas autors ir Indars Krieviņš, kurš kopā ar grupu devās arī uz Indiju un Nepālu. Viņš filmu raksturo kā personisku un tehniski sarežģītu darbu, kas tapis vienatnē no idejas līdz montāžai.
"Kad piekritu braukt uz Indiju, sākotnējā ideja bija veidot dokumentālu filmu par to, kā latviešu grupai ir aizbraukt uz Indiju un koncertēt tur. Taču diemžēl šo to nācās mainīt un darīt citādi. Rezultātā, manuprāt, ir izveidojies motivējošs dokumentāls stāsts par to, kā grupas puiši nepadevās situācijā, kurā viņi to varēja un drīkstēja darīt, stāstā iepinot arī pieredzi par koncertēšanu Indijā un Nepālā," saka Krieviņš.
