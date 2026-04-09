Finanšu pakalpojumu grupa "INDEXO" šodien platformā "ManaBalss.lv" ir uzsākusi parakstu vākšanu iniciatīvai par brīvprātīgā pensiju 3. līmeņa uzkrājumu brīvu pieejamību pirms 55 gadu vecuma, nomaksājot Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) kā par parastu ienākumu, informē INDEXO.
Izņemot ieguldījumu pēc 55 gadu vecuma, saglabātos esošie nodokļu nosacījumi. INDEXO ieskatā šādas izmaiņas veicinās Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgos ieguldījumus pensiju 3. līmenī, jo piekļuves ierobežojums ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas attur ieguldīt vairāk, proti, cilvēki nereti nevēlas iesaldēt savus uzkrājumus uz daudziem gadiem.
INDEXO iniciatīvas iesniegumā norāda, ka apziņa, ka, nomaksājot nodokļus, uzkrātā summa ir pieejama dažādām neparedzētām dzīves situācijām, būtu būtisks iedrošinājums aktīvāk veidot pensiju 3. līmeņa uzkrājumu. Pensiju 3. līmenis ir izdevīgs veids, kā veidot pensijas uzkrājumu, taču
šobrīd to aktīvi izmanto aptuveni 20–25 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem,
un vidējais uzkrājumu apjoms vienam iedzīvotājam ir neliels — aptuveni 2370 eiro, balstoties uz manapensija.lv pieejamiem datiem.
"Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Latvijā, šodienas strādājošajiem papildu uzkrājumu veidošana vecumdienām kļūst arvien kritiskāka. Latvijas sabiedrība noveco, un nākotnes pensionārus uzturēs arvien mazāks strādājošo skaits, kas nozīmē, ka pensijas nebūs tik lielas, kā varētu vēlēties un nespēs nodrošināt ierasto dzīves kvalitātes līmeni. Tādēļ svarīgi ir ieguldīt papildus pašiem, un mūsu priekšlikums ir veids, kā veicināt ieguldīšanu, vienlaikus neuzliekot slogu uz valsts budžeta pleciem," saka Artūrs Roze, IPAS INDEXO valdes loceklis un pensiju līdzekļu pārvaldnieks.
Lai ieviestu šīs pārmaiņas, būtu jāveic grozījumi divos normatīvajos aktos: Privāto pensiju fondu likumā, nosakot, ka pensiju 3. līmeņa dalībniekiem ir tiesības saņemt uzkrātos līdzekļus jebkurā vecumā, un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" — nosakot, ka pensiju 3. līmeņa uzkrājumu izmaksa pirms 55 gadu vecuma tiek aplikta ar IIN kā parasts ienākums.
"Mūsuprāt, šādas izmaiņas būtu gan taisnīgas, gan izdevīgas, jo tās palielinās iedzīvotāju uzticību pensiju 3. līmenim
un vairāk cilvēku būs gatavi tajā investēt, jo zinās, ka uzkrātā nauda ir brīvi pieejama jebkurā vecumā. Tai pat laikā cilvēki paši uzņemtos atbildību — vai nu saglabāt nodokļu priekšrocības, vai arī maksāt nodokli par agrāku piekļuvi saviem līdzekļiem. Savukārt valsts nezaudētu nodokļu ieņēmumus — tieši otrādi, iespējams, saņemtu tos agrāk. Ceram, ka mūsu iniciatīva saņems sabiedrības atbalstu un varēsim to virzīt izskatīšanai Saeimā līdzīgi kā savulaik panācām tiesības mantot pensiju 2. līmeņa uzkrājumus," turpina A. Roze.
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus "IPAS INDEXO", AS "INDEXO Atklātais Pensiju Fonds", "IPAS VAIRO", kā arī INDEXO Banku un "DelfinGroup".
INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 57 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 90,5 miljoni eiro un 76,7 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.
Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 7600 akcionāriem.
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē.
