Nākamais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars pēc viņa vadītās konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza") pārliecinošās uzvaras parlamenta vēlēšanās pirmdien paziņojis par jauna laikmeta iestāšanos.
Viņš aicināja prezidentu Tamāšu Šujoku, līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna līdzgaitnieku, pēc iespējas ātrāk sasaukt jaunievēlēto parlamentu.
"Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tas (uzvara vēlēšanās) nestu jaunu laikmetu," preses konferencē apsolīja "Tisza" līderis.
"Mūsu valsts nevar šķiest laiku. Ungārija no visiem aspektiem ir nelaimē. Tā ir izpostīta, izlaupīta, nodota, nonākusi parādos un sagrauta," norādīja vēlēšanu uzvarētājs.
Tajā pašā laikā viņš izteica pateicību Orbāna tuvajiem sabiedrotajiem Krievijai un Ķīnai, ka tās pieņēmušas vēlēšanu rezultātus un ir gatavas "konstruktīvai sadarbībai", tāpat kā tai gatava Ungārija.
Pievēršoties Ukrainas tēmai, Maģars savā pirmajā preses konferencē pēc "Tisza" uzvaras vēlēšanās paziņoja, ka neplāno atgriezties pie jautājuma par 90 miljardu eiro lielo Eiropas Savienības (ES) aizdevumu Kijivai, ko Orbāna valdība februārī nobloķēja.
"Šis lēmums jau tika pieņemts decembrī Briselē, tāpēc es nezinu, kāpēc tas būtu jāpārskata vēlreiz," norādīja Maģars. Viņš precizēja, ka, cik viņš sapratis, Orbāna valdība decembrī apstiprināja aizdevumu ar nosacījumu, ka Ungārija kopā ar Čehiju un Slovākiju nepiedalīsies tā finansēšanā.
No Maģara sacītā nebija skaidrs, vai viņš plāno atcelt veto, ko Orbāna valdība uzlika ES aizdevumam Ukrainai saistībā ar naftas piegādes apturēšanu pa cauruļvadu "Družba".
Maģars arī sacīja, ka iebilst pret vienkāršotu ES pievienošanās procedūru Ukrainai un uzskata, ka ir absurdi uzņemt blokā karojošu valsti. Vienlaikus viņš norādīja, ka visi zina, ka Ukraina šajā karā ir upuris.
Maģars pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Poliju
Ungārijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs Pēters Maģars plāno savā pirmajā ārvalstu vizītē doties uz Poliju, lai stiprinātu "tūkstoš gadu seno poļu un ungāru draudzību".
"Balstoties uz spēcīgiem pamatiem, mēs atjaunosim un paplašināsim sadarbību Višegrādas grupas ietvaros. Tāpēc mana pirmā pieturvieta ir Varšava," svētdienas vakarā saviem atbalstītājiem pavēstīja Maģars, kas gandrīz droši kļūs par nākamo Ungārijas premjerministru.
"Mans otrais ceļojums vedīs mani uz Vīni, bet trešais uz Briseli, lai nodrošinātu finansējumu, kas ungāriem pienākas. Kā premjerministrs es pārstāvēšu visus ungārus Karpatu baseinā un visā pasaulē," paziņoja "Tisza" līderis.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks bija viens no pirmajiem ārvalstu līderiem, kas apsveica Maģaru ar uzvaru pār Orbānu.
Tusks svētdienas vakarā publicēja īsu video, kurā bija redzams, kā viņš sāk telefonsarunu ar Maģaru. Tusks tobrīd atradās Dienvidkorejas galvaspilsētā Seulā. Vēlāk viņš žurnālistiem pastāstīja, ka apsveicis Maģaru ar uzvaru un pārrunājis Maģara vizīti Varšavā.
"Kā jūs zināt, viņš jau sen norādīja, ka Varšava būs viņa pirmā pietura diezgan acīmredzamu iemeslu dēļ. Es domāju, ka mūsu attiecības būs absolūti izcilas," paziņoja Tusks.
