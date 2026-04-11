ASV tiesa ļāvusi reperim Lil Nas X, kura īstais vārds ir Montero Lamārs Hils, piedalīties īpašā garīgās veselības ārstēšanas programmā, kas nākotnē var novest pie viņam izvirzīto kriminālapsūdzību atcelšanas, ziņo ārvalstu mediji.
Tiesnesis noteicis, ka, ja mākslinieks divu gadu laikā ievēros ārstēšanās plānu un nepārkāps likumu, tad četras izvirzītās apsūdzības — tostarp par uzbrukumu policijas darbiniekiem un pretošanos — tiks dzēstas. Programma paredz arī citus nosacījumus, tostarp aizliegumu glabāt ieročus un izteikt draudus.
Incidents notika 2025. gada augustā Losandželosā, kur Lil Nas X tika aizturēts pēc tam, kad gandrīz kails pārvietojās pa ielu Sanfernando ielejā.
Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju viņš uzbrucis policistiem, kuri bija ieradušies uz izsaukumu, un ievainojis vismaz trīs likumsargus. Mākslinieks savu vainu nav atzinis.
Pēc aizturēšanas viņam tika diagnosticēti bipolāri traucējumi, un tiesa secināja, ka notikušais bijis novirze no viņa ierastās uzvedības.
Pēc tiesas sēdes Lil Nas X pauda pateicību par iespēju piedalīties programmā, atzīstot, ka situācija varēja izvērsties daudz nopietnāk. Ja noteiktie nosacījumi netiks ievēroti, viņam joprojām var draudēt līdz pat piecu gadu cietumsods.
Lil Nas X plašāku atpazīstamību guva ar dziesmu "Old Town Road", kas kļuva par vienu no komerciāli veiksmīgākajiem hitiem pēdējos gados.
