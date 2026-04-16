Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-in" mačā guva 20 punktus un palīdzēja Goldensteitas "Warriors" komandai izbraukumā pārspēt Losandželosas "Clippers" vienību.
"Warriors" noslēdzošajā ceturtdaļā atspēlēja 13 punktu deficītu un svinēja uzvaru viesos ar 126:121 (22:31, 31:30, 30:28, 43:32).
"Play-in" otrajā kārtā jeb cīņā par iekļūšanu "play off" Porziņģa pārstāvētā komanda tiksies ar Fīniksas "Suns". Spēle norisināsies piektdien agrā rītā pēc Latvijas laika.
Porziņģis trešdienas spēlē laukumā bija 27 minūtes un 37 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, piecus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -4.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 35 punktiem bija Stefans Karijs, kurš realizēja septiņus tālmetienus, bet 20 punktus guva arī Giļermu Santušs.
"Clippers" sastāvā 23 punktus guva Benedikts Maturins, pa 21 punktam katrs iekrāja Kavai Lenards un Dariuss Gārlends, bet 17 punktus pievienoja Brūks Lopess.
"Warriors" regulārajā sezonā ar bilanci 37-45 Rietumu konferencē ierindojās desmitajā pozīcijā, bet "Clippers" ar 42-40 bija vienu pozīciju augstāk. Porziņģa komandas nākamie pretinieki "Suns" regulāro čempionātu noslēdza konferences septītajā vietā ar 45 uzvarām 82 spēlēs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu