Šī nav pirmā reize, kad nafta ir tik dārga, bet nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi mainās katras piecas minūtes. Ir jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis populistiski – tā TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum", komentējot degvielas cenu tirgu, spriež A/S Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs, savulaik arī ministru prezidents, Aigars Kalvītis.
"Es domāju, ka valdībai ir diezgan vienkārša rīcība – ir redzams, ka naftas produktu cenas aug un līdz ar to arī PVN ienākumi aug, jo PVN jau iekasē no gala produkta cenas. Tad par to pieaugumu ir ļoti viegli atbrīvot akcīzes nodokli uz kādu periodu, tas ir matemātiski ļoti viegli izrēķināms. Budžets no tā nekādi necietīs," tā Aigars Kalvītis.
