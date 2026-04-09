Sarunu raidījumā "Burku studijā!" šoreiz uzmanības centrā nonācis jautājums par partneru savstarpējo palīdzību un kopīgu tiekšanos uz mērķiem. Raidījumā viesojās “Ģimene burkā” dalībniece Vendija Karalkina, kura neslēpa sarūgtinājumu par pašreizējo situāciju savās attiecībās. Viņa atzina, ka nesamērīgais pienākumu slogs un sapratnes trūkums radījis milzu spriedzi, turklāt nesenais strīds ar vīru Pāvelu gandrīz pielicis punktu viņu laulībai.
Nesaskaņas pāra starpā nav jauna parādība – galvenais nesaskaņu cēlonis ir tieši sadzīves atbildības sadalījums. Vendija jau iepriekš centusies panākt vīra iesaisti, īpaši laikā, kad tika plānots tūrisma projekts "Lauku tūrisma biļete", kas paredzēja gan ciemiņu uzņemšanu, gan meistarklases saimniecībā. Kamēr Vendija rūpējās par attīstību, paralēli risinot jautājumus par kazu mītnes būvniecību un sporta zāles izveidi, Pāvela pasivitāte jau toreiz radīja pirmās plaisas. Emocionālajā sarunā sieviete atceras kādu īpaši smagu brīdi: "Pēdējā situācija – tiešām, līdz reālām asarām! Man bija negulēta nakts, un naktī pat atceroties visu šo situāciju, man atkal bija... Es tik daudz raudājusi nebiju ļoti sen. Īsāk runājot, es izslaucu kazas. Es tikko stundu esmu smagi strādājusi. Nu, man tiešām rauj krampjos jau pirkstus no tā."
Lai gan Vendija mērķtiecīgi krāj līdzekļus slaukšanas iekārtai, kas atvieglotu viņas ikdienu, pagaidām viss darbs jāveic pašu spēkiem. Pēc kārtējā smagā darba cēliena kazu kūtī, atgriežoties mājās, viņu gaidīja nevis atpūta, bet kaudze ar netīriem traukiem. Neskatoties uz to, ka virtuvē ir trauku mazgājamā mašīna, tās izkraušana un piepildīšana parasti gulstas uz Vendijas pleciem. Todien spēku izsīkums bija sasniedzis kulmināciju, un Pāvela rīcība kļuva par katalizatoru asumam: "Es tagad pārgurusi, bet ar kaut kādu sagatavotu joku atnāku no slaukšanas, Pāvelam lieku spaiņus. Es pat vairs neatceros, ko es tur gribēju pajokot, un sākās: "Es gribētu tevi palūgt, lai tu tomēr dienā atrodi piecas minūtes brīva laika, lai saliktu traukus – izņemtu tīros un saliktu netīros!""
Sieviete mēģināja paskaidrot, ka viņas prioritāte pašlaik ir jaunā uzņēmējdarbības projekta dokumentācija, kas prasa milzīgu enerģiju, taču Pāvels palika pie sava, reaģējot visai asi: "Nafig tad man tas viss ir vajadzīgs? Nafig man tāda sieva pārgurusi vajadzīga?"
Šāda attieksme Vendijai lika norādīt, ka neviens viņu attiecībās netur ar varu un viņš var meklēt citu partneri. Pāvels vēlāk taisnojās, ka viņa vārdi pārprasti – viņš vienkārši nevēloties redzēt sievu tik izsmeltu saimniecības dēļ. Tomēr diskusija ātri pārauga nekontrolētā kliegšanā: "Viņš kliedza histērijā, vienkārši kā nepieskaitāms! Tas bija tāds skandāls, ka es to visu uztvēru tā, ka es mājās nedaru neko, kaut gan es tajā brīdī tiešām biju jau reāli pārgurusi. Es biju pārgurusi un es jutu, ka es tūlīt salūzīšu vienkārši no pārguruma. Es sāku raudāt un viņam vienalga!"
Pat brīdī, kad Vendija izvēlējās klusēšanas taktiku, lai apdzēstu konfliktu, vīrs nespēja apstāties un turpināja viņu emocionāli terorizēt: "Viņam nav miera, viņš atkal pienāk man klāt un bu, bu, bu, un pats sevi uzkurina, uzkurina, uzkurina, un kliedz!”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu