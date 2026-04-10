Ukraina saremontēs naftas cauruļvadu "Družba", ja tiks atrisināts jautājums par Eiropas finansējumu apmaiņā pret iespēju piegādāt naftu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, ka remontu varētu pabeigt jau šopavasar.
"Ja sekos jautājums par Eiropas finansējumu apmaiņā pret iespēju piegādāt naftu, mēs pateicām, kad remontēsim naftas cauruļvadu "Družba". Un atbildība par piegādēm būs eiropiešu ziņā. Mēs saremontēsim, jo tāda ir vienošanās. Es viņiem teicu, ka mēs to pabeigsim šopavasar," žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Pēc prezidenta teiktā, "daudz kas ir izdarīts", lai salabotu "Družba", taču iznīcinātās cisternas nevar tik ātri salabot.
"Tas nozīmē, ka tas varētu būt tranzīta process ar visiem riskiem, un vēl jo vairāk mēs nezinām, vai krievi atturēsies no jauniem triecieniem,"
viņš piebilda.
Kā ziņots, 18. decembrī Eiropas Savienības (ES) līderu samitā tika apstiprināts aizdevums Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā 2026. un 2027. gadā. Taču Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vēlāk paziņoja, ka Ungārija bloķēs Eiropas Savienības jaunās sankcijas pret Krieviju un 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, kamēr "Družba" neatsāks darbu. Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu