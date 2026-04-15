"airBaltic" aizdevuma vārdā Siliņa gatava upurēt koalīciju

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir gatava koalīcijas izjukšanai, lai nodrošinātu Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstu Saeimā īstermiņa aizdevuma piešķiršanai lidsabiedrībai "airBaltic", izriet no premjeres paustā vietnē "X".
Viņa norāda, ka ZZS otrdien piedāvāja atbalstu Saeimas balsojumā īstermiņa aizdevumam "airBaltic", ja satiksmes ministrs Atis Švinka (P) atkāpjas.
"Ja cena par atbalsta nodrošināšanu "airBaltic" ir koalīcijas izjukšana - esmu tam gatava," pauž Siliņa un uzsver, ka atbalsts lidsabiedrībai viņai esot svarīgāks par valdības koalīcijas noturēšanu.
Siliņa aicina koalīcijas partijas uz sarunu ceturtdien, 16. aprīlī, plkst. 8, "lai lemtu par spēju kopīgi strādāt valsts interesēs".
Otrdien ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis žurnālistiem pēc tikšanās ar satiksmes ministru Švinku un Ministru prezidenti Siliņu paziņoja, ka ZZS vēl nav pieņēmusi lēmumu par īstermiņa aizdevuma piešķiršanu "airBaltic", jo vēlas vēl turpināt diskusijas.
Politiķis apgalvoja, ka ZZS frakcijai ir skaidrs redzējums, kā šo Latvijai nozīmīgo uzņēmumu varētu ievirzīt konkurētspējīgā un rentablā darbības modelī. Viņš akcentēja, ka tam, "protams, ir nepieciešami vairāki priekšnosacījumi".
"Šobrīd esam kolēģiem izteikuši piedāvājumu par to, kā mēs redzam, kā šim risinājumam vajadzētu izskatīties," klāstīja Rokpelnis, neatklājot, kāds ir šis piedāvājums.
Piedāvājuma būtību medijiem pēc otrdien notikušās tikšanās ar ZZS neatklāja arī Ministru prezidente un Švinka, sakot, ka arī "Progresīvo" valde turpinās apspriest šo jautājumu. Neviens no sarunas dalībniekiem publiski nekomentēja, vai ZZS cita starpā prasa, lai satiksmes ministrs personīgi uzņemas atbildību par aizdevuma atdošanu, iespējams, amatu pametot jau tagad.
Siliņa uzsvēra, ka
"airBaltic" ir būtisks uzņēmums ne tikai ekonomiskā nozīmē, bet arī kā ilgstoši Latvijā veidots zīmols.
Siliņa atgādināja, ka jau iepriekšējā nedēļā ir sākusi sarunas ar opozīciju, lai kopīgi meklētu risinājumus gan nozares krīzes apstākļos, gan saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām uzņēmuma biznesa plānā. Viņasprāt, politisko diskusiju fonā ir arī tuvojošās vēlēšanas un bažas par to, kā sabiedrībai skaidrot nepopulāru lēmumu par papildu finansējuma piešķiršanu nacionālajai aviokompānijai ikdienas darbības nodrošināšanai, tostarp degvielai un citām operacionālām vajadzībām. Tomēr tieši šāda atklāta diskusija, viņasprāt, var pietuvināt puses lēmumam.