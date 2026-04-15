Aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavpilī 1996. gadā dzimis vīrietis ar cirvi vairākas reizes iesita savai mātei. Slēpjot līķi vīrietis sievietes ķermeni apraka meža masīvā. Aizturētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Valsts policijā (VP) uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana, informē VP.
Šā gada 11. aprīlī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policija, pārbaudot informāciju par bezvēsts pazudušu 1973. gadā dzimušu sievieti, ieradās viņas dzīvesvietā Daugavpilī. Ierodoties norādītajā adresē, sieviete netika sastapta. Vienlaikus darbinieku uzmanību piesaistīja sievietes dēla uzvedība, kas radīja aizdomas, par ko tika informēta Valsts policija. Notikuma vietā nekavējoties ieradās Valsts policijas amatpersonas, kas pārņēma turpmāko procesuālo darbību veikšanu.
Veicot rūpīgu notikuma vietas apskati,
likumsargi konstatēja asins pēdas mājoklī, uz cirvja un ķerras.
Tāpat mājokļa teritorijā tika konstatēta ugunskura vieta, kurā dedzinātas sievietes drēbes.
Sarunas laikā ar policijas darbiniekiem 1996. gadā dzimušais vīrietis vairākkārt mainīja liecības par savas mātes atrašanās vietu.
Uz aizdomu pamata likumsargi notikuma vietā aizturēja 1996. gadā dzimušo vīrieti. Turpinot izmeklēšanu, pēc mērķtiecīga un profesionāla darba ar iespējamo vainīgo personu, vīrietis atzinās, ka šā gada 7. aprīlī vairākas reizes iesita savai mātei ar cirvi, pēc kā sievietes ķermeni apraka netālu esošajā meža masīvā.
Meža masīvā tika atrasts apraktās sievietes līķis, kurš bija ietīts teltī. Sievietes galvu un muguras kakla daļu klāja cirstas un sistas brūces. Mirušās sievietes līķa meklēšanā tika piesaistīti arī kinologi no Valsts policijas.
Likumsargi turpina izmeklēšanu un skaidro nozieguma motīvu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas lūdza tiesai piemērot 1996. gadā dzimušajam vīrietim drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. 2026. gada 13. aprīlī tika piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavība). Par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu paredzēts sods ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu