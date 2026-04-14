No 10. aprīļa Ogres novadā līdz 300 eiro palielināts bērna piedzimšanas pabalsts, liecina grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu.
Līdz šim Ogres novada pašvaldība par pirmā bērna piedzimšanu maksāja 100 eiro, par otrā — 200 eiro, par trešā un katra nākamā bērna peidzimšanu — 300 eiro, ar nosacījumu, ka bērns ir deklarēts Ogres novadā, vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novadā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai, kā arī bērns un vismaz viens no vecākiem dzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novadā.
Pašvaldība skaidro, ka pēdējo reizi grozījumi saistošajos noteikumos veikti pirms trīs gadiem, kā arī pieaug ar bērna aprūpi saistītie izdevumi, tadēļ ir nepieciešams izvērtēt bērna piedzimšanas pabalsta apmēra palielināšanu.
Ogres novada Sociālais dienests, plānojot 2026. gada budžetu, izvērtēja iespēju palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, tādējādi nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām.
Atšķirībā no iepriekš esošā regulējuma, izmaiņas paredz nediferencēt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru atkarībā no tā, kurš bērns pēc kārtas dzimis mājsaimniecībā, tādējādi mazinot nevienlīdzību.
Bērna piedzimšanas pabalstu 2024. gadā saņēma 379 bērni un 2025. gadā — 335 bērni.
Ogres novada Sociālā dienesta šā gada budžetā no aprīļa līdz gada beigām papildu ieplānoti 30 000 eiro bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai.
