Britu smagsvara bokseris Taisons Fjūrijs paziņojis, ka vēlas stāties pretī ilggadējam sāncensim, tautietim Entonijam Džošua. Fjūrijs šonakt Londonā, "Tottenham Hotspur" stadionā, aizvadīs cīņu pret Arslanu Mahmudovu, kas būs viņa pirmā cīņa pēc 16 mēnešu pārtraukuma.
37 gadus vecais Fjūrijs uzsver, ka šobrīd koncentrējas uz gaidāmo cīņu, tomēr nākamais solis būtu duelis ar Džošua. "Man vispirms jādomā par Mahmudovu, bet, ja viss izdosies, cīņa pret Džošua ir tā, ko vēlos kā nākamo," viņš norādīja intervijā.
Abu bokseru iespējamā tikšanās gadiem ilgi tikusi apspriesta kā viena no lielākajām britu boksa cīņām, taču dažādu iemeslu dēļ tā līdz šim nav notikusi. Pastāv cerības, ka šāds duelis varētu tikt sarīkots 2026. gadā. Fjūrijs norādījis, ka vēlētos to īstenot pēc iespējas drīzāk.
Džošua pēdējo cīņu aizvadīja decembrī, pārspējot Džeiku Polu. Neilgi pēc tam viņš piedzīvoja smagu autoavāriju Nigērijā, kurā dzīvību zaudēja divi viņa tuvinieki. Pašlaik bokseris pakāpeniski atgriežas treniņos.
Fjūrijs, kurš iepriekš zaudējis divās cīņās ukrainim Oleksandram Usikam, kritiski izteicies arī par citiem smagsvariem, tostarp Deonteju Vailderu un Dereku Čisoru, norādot, ka viņu nesenā cīņa bijusi sarūgtinoša. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Mahmudovs ir bīstams pretinieks, kurš spēj nokautēt jebkurā brīdī, tāpēc viņam būs nepieciešama maksimāla koncentrēšanās.
