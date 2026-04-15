Otrdien Latvijā dzēsti 18 kūlas ugunsgrēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Lielākais kūlas ugunsgrēks reģistrēts Dobeles novadā, kur pērnā zāle degusi divu hektāru platībā.
Savukārt Rīgā dzēsti divi paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki.
Pulksten 12.53 saņemts izsaukums uz Starta ielu Rīgā, kur divstāvu ķieģeļu ēkas otrajā stāvā dega riepas, sadzīves mantas un jumts — kopumā 160 kvadrātmetru platībā. Pulksten 15.37 glābēju darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās.
Pulksten 14.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Bruņinieku ielu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies koka divstāvu dzīvojamā mājā un liesmas strauji izplatījās.
Notikuma vietā dega dzīvojamās mājas otrais stāvs 60 kvadrātmetru platībā, bēniņi un jumts 160 kvadrātmetru platībā, pirmā stāva dzīvoklis un kāpņu telpa 120 kvadrātmetru platībā, ēkas piebūve un nojume 40 kvadrātmetru platībā. Kopējā degšanas platība bija 380 kvadrātmetri.
Ugunsgrēka dzēšanas darbos tika iesaistīti vairāk nekā 30 glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās seši cilvēki un izglābts kaķis.
Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts pulksten 20.20.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 64 izsaukumus — 37 uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.
