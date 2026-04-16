Sekojot Krievijas paraugam, Baltkrievija ir ieviesusi sodus par homoseksuālu attiecību, dzimuma maiņas, pedofilijas un bezbērnu dzīvesveida propagandēšanu.
Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko parakstīja likumu, kurā iekļauts pants par "tradicionālo vērtību aizsardzību", trešdien paziņoja prezidenta administrācija.
Par likuma pārkāpšanu paredzēts naudassods, kas līdzvērtīgs aptuveni 425 eiro, vai cietumsods.
Lukašenko, kurš pārvalda Baltkrieviju kopš 1994. gada, ir Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvs sabiedrotais un vairākkārt ticis apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos.
