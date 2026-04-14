Itālija apturējusi aizsardzības vienošanos ar Izraēlu, otrdien paziņojusi Itālijas premjerministre Džordža Meloni.
"Ņemot vērā pašreizējo situāciju, valdība nolēmusi apturēt aizsardzības līguma ar Izraēlu automātisko atjaunošanu," paziņoja Meloni.
Avots Itālijas diplomātiskajās aprindās ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka līgums ir apturēts, jo "būtu bijis politiski sarežģīti to turpināt".
Vienošanās, ko Izraēla apstiprināja 2006. gadā, tiek pārskatīta ik pēc pieciem gadiem. Vienošanās cita starpā paredz sadarbību aizsardzības nozarēs, militārā personāla izglītošanā un apmācībā, pētniecībā un attīstībā, kā arī informācijas tehnoloģiju jomā.
Saspīlējums starp Itāliju un Izraēlu palielinājās pagājušajā nedēļā pēc tam, kad Itālijas valdība apsūdzēja Izraēlas spēkus par brīdinājuma šāvieniem uz itāļu ANO miera uzturētāju konvoju Libānā.
Itālija izsauca Izraēlas vēstnieku, lai izteiktu protestu par šo incidentu, kurā tika bojāts vismaz viens transportlīdzeklis, bet neviens cilvēks necieta.
Savukārt Izraēla pirmdien izsauca Itālijas vēstnieku pēc Itālijas ārlietu ministra Antonio Tajāni izteikumiem, kuros viņš nosodīja Izraēlas spēku "nepieņemamos uzbrukumus" Libānas civiliedzīvotājiem.
Tajāni, kurš ir arī premjerministra vietnieks, pirmdien ieradās Beirūtā uz sarunām ar Libānas prezidentu Žozefu Aunu un ārlietu ministru Jusefu Ragi, lai apliecinātu Itālijas solidaritāti Libānai.
