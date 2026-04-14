Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta martā teju dubultojušies, pateicoties Krievijas naftai noteikto sankciju atvieglojumiem, otrdien paziņoja Starptautiskās Enerģētikas aģentūra (IEA).
Krievijas ieņēmumi no jēlnaftas un naftas produktu eksporta martā pieauguši līdz 19 miljardiem dolāru.
Pagājušajā mēnesī Krievija eksportēja 7,1 miljonu barelu dienā, salīdzinot ar 320 000 barelu dienā februārī.
Tuvo Austrumu kara apstākļos Vašingtona atļāva pārdot Krievijas izcelsmes jēlnaftu un naftas produktus, kas līdz 11. aprīlim jau bija iekrauti tankkuģos.
