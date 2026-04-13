Turpmāk dzīvnieku turētājiem informācija Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģistrā ir jāiesniedz elektroniski, informē dienestā.
LAD skaidro, ka noteikumi ir mainīti, precizējot informācijas iesniegšanas veidu, lai nodrošinātu ātrāku informācijas apriti un lauksaimnieki varētu ātrāk iesniegt informāciju par dzīvniekiem, apzīmēt dzīvniekus un veikt citas darbības.
Dienestā norāda, ka datu ievadi var veikt elektroniskajā paziņošanas sistēmā (EZIS), pieslēdzoties Dzīvnieku reģistra autorizētajai sadaļai ar piešķirto paroli vai izmantojot "latvija.lv" autorizācijas iespējas, izmantojot Dzīvnieku reģistra mobilo lietotni, kā arī elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļā "Ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistri".
Patlaban informācijas iesniegšana papīra formā vēl netiek pilnībā pārtraukta, tomēr LAD aicina dzīvnieku turētājus izmantot elektroniskās sistēmas.
Dienests nodrošinās konsultācijas par datu ievadi un informācijas iesniegšanu elektroniskajās sistēmās. Konsultācijas iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67 095 000 darba dienās no plkst. 8 līdz 20.
Ja nepieciešama praktiska palīdzība, LAD aicina apmeklēt klientu apkalpošanas centrus, kur klientu apkalpošanas speciālisti palīdzēs ievadīt informāciju reģistrā elektroniski.
Valdība 7. aprīlī apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku novietņu reģistrēšanas, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtībā, kas paredz mazināt administratīvo slogu dzīvnieku turētājiem un novērst normu dublēšanos ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Noteikumi paredz, ka reģistram nepieciešamo informāciju un datu ievadi turpmāk varēs veikt tikai elektroniskajā paziņošanas sistēmā. Līdz šim datus bija iespējams iesniegt arī e-pastā un papīra formā, norāda ministrijā.
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
