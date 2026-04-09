2014. gadā kompānijas "I Love You Records" izdotais grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" albums "Tā mēs dzīvojam" tapis pieejams vinila plates formātā.
Šis ir ceturtais grupas dziesmu albums, kas izdots vinilā. Kompaktdiska formātā "Tā mēs dzīvojam" iznāca kā dubultalbums, kurā tika ietvertas piecas 2014. gadā radītas dziesmas, kā arī grupas visu laiku lielākie hiti akustiskās versijās. 10 collu vinila platē būs noklausāmas tieši šīs piecas 2014. gadā sacerētās dziesmas: "Tā mēs dzīvojam", "Pēdējais sniegs", "Celies tūlīt", "Loma" un "Es esmu maniaks".
"Ir ļoti patīkami, ka mūsu vinila kolekcija aug. Ļoti ceram, ka pārsteigumus vēl mūsu klausītāji sagaidīs," tā grupas vokālists un basģitārists Māris Žigats.
Grupa šobrīd aktīvi turpina gatavoties savam 360° koncertam Rīgas cirkā, kurš notiks šī gada 15. maijā pulksten 21.00. "Šis ir ļoti darbīgs un satraukumu pilns laiks — gatavoties mūsu šī gada lielākajam koncertam, vasaras koncertiem un kopā ar "I Love You Records" izdot jaunu vinila plati. Šis gads iesācies ļoti jaudīgi, un tāpat arī turpināsim," sola grupas ģitārists Aldis Lunde.
Visas izdotās grupas vinila plates varēs iegādāties Rīgas cirka koncertā.
