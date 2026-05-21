Latvijā futbola infrastruktūra atpaliek no kaimiņvalstīm, sliktāka situācija ar pašvaldību bāzēm

Ilmārs Stūriška / Latvijas Avīze
Klausies ziņu audio formātā
Renārs Varslavāns smagā ceļgala savainojumā iedzīvojās Esplanādes laukumā Daugavpilī. Arī iepriekšējās divas reizes viņš ceļgala krusteniskās saites sarāva mākslīgajos laukumos – Hanzas vidusskolas stadionā Rīgā un Salaspilī. Jācer, ka pussargam pietiks spēka atgūties vēlreiz un turpināt karjeru.
Foto: "Riga FC"

Latvijas futbola virslīgā viens no sāpīgākajiem punktiem ir nekvalitatīvi mākslīgie laukumi, kas spēlētājiem krietni palielina traumu risku, īpaši tādēļ, ka regulāri jāpielāgojas – mākslīgais, dabiskais, atkal mākslīgais.

Nu jau vairāki futbolisti šosezon iedzīvojušies ļoti nopietnos savainojumos, tostarp Latvijas izlases un čempiones "Rīgas" pussargs Renārs Varslavāns, bet iepriekš uz līdzenas vietas kāju lauza "Liepājas" uzbrucējs Bruno Melnis, tāpat lazaretē nokļuvuši vairāki leģionāri.

Vai Guļa sabiezināja krāsas?

Izbraukuma mačā pret "Daugavpili" 24 gadus vecais Renārs Varslavāns trešo reizi karjerā sarāva ceļgala krusteniskās saites. Melnis traumu guva Salaspilī. Mākslīgie segumi veicina traumu gūšanas risku, īpaši, ja tie savu laiku nokalpojuši. "Rīgas" galvenais treneris Adriāns Guļa bija ļoti vīlies, ka virslīgas mači jāaizvada uz nekvalitatīva mākslīgā seguma Daugavpilī. Slovāku speciālists uzskata, ka tur vajadzētu aizliegt spēlēt, viņaprāt, nekur citur Eiropā augstākās līgas mači uz šāda "tepiķa" nevarētu notikt.

"Guļa sabiezināja krāsas Varslavāna traumas dēļ, lai gan tā nekādi nav saistīta ar laukuma kvalitāti, arī pats Renārs man to apstiprināja. Bet tas, ka laukums varētu būt labāks – protams, nav jautājumu," "Latvijas Avīzei" pauda "Daugavpils" ģenerāldirektors Nauris Mackevičs. Klubam gan ar Esplanādes laukumu neesot nekādas saistības, viņi to nomā no pašvaldības. Daugavpils dome it kā vēlējās šogad segumu mainīt, un Latvijas čempionāta kalendārs pat izveidots tā, lai rudens pusē darbus varētu veikt. Taču ir viens "bet" – pilsētas kungi cerēja, ka talkā nāks arī Latvijas Futbola federācija (LFF), bet tas nenotika, un pašvaldība viena atteicās piešķirt nepieciešamos apmēram 200 tūkstošus eiro. 

"Daugavpils" klubs jau izsenis ir ārpus Daugavpils mēra Andreja Elksniņa draugu loka. 

Aprīlī dome pārtrauca līgumu aizdomās par iespējamu krāpniecību, Valsts policija par to uzsākusi kriminālprocesu. Futbola klubs šogad vairs nesaņem pašvaldības finansiālu atbalstu.

Vienīgais laukums Daugavpilī

"Kategoriski nepiekrītu, ka mums ir sliktākais mākslīgais segums virslīgā, vēl vairākām komandām ir līdzīgs – Mežaparks, kur spēlē "Auda" un arī "Rīga", Salaspilī laukums ir daudz briesmīgāks par Esplanādi pēc visiem parametriem, sākot ar to, ka pamatne ir nelīdzena, mums daudz labāka. Tukumā ir jaunāks un nedaudz labāks," vērtēja Nauris Mackevičs, kurš ir arī LFF valdes loceklis.

Daugavpils vienīgajā lielajā futbola laukumā segums iepriekšējo reizi mainīts pirms astoņiem gadiem. Teorētiski tas var kalpot desmit gadus, bet noslodze ir no rīta līdz vakaram, līdz ar to nolietojums ļoti liels. Apkopi veic Daugavpils olimpiskais centrs.

"Diemžēl infrastruktūra Latvijas futbolā ir liela problēma. Virslīga ir aisberga redzamā daļa, mani vairāk satrauc, ka visi bērni trenējas uz šādiem laukumiem," akcentēja Mackevičs. Viņa skatījumā problēmu risināšanā aktīvāk jāiesaistās pašvaldībām: "Šobrīd lielākā daļa pašvaldību cer, ka LFF visiem palīdzēs, bet arī federācijai līdzekļi ir ierobežoti."

Agrāk "Daugavpils" spēlēja "Celtnieka" stadionā, bet pirms četriem gadiem tas tika aizliegts, jo vairs neatbilda nekādām prasībām. Šogad tur vajadzētu sākties demontāžai, tiesa, vairāki iepirkumi jau bijuši neveiksmīgi. Nauris Mackevičs cer, ka divu trīs gadu laikā tiks uzbūvēts jauns futbola stadions.

Daugavpils gan var palepoties ar jauno futbola piepūšamo halli, kurā bērni un arī pieaugušie varēs trenēties gada aukstajā periodā. Tā tapa sadarbībā ar LFF un prioritāšu sarakstā bija augstāk nekā laukuma seguma maiņa Esplanādē.

Betona bloki – var beigties traģiski

Latvijā futbola sezonas pirmie mēneši aizrit mākslīgajos laukumos, vēlāk komandām pārejot uz dabiskajiem. Tiesa gan, ne visās pilsētās tas ir iespējams, līdz ar to "Daugavpils", "Tukums 2000", Ogres "United" visu gadu spēlē uz mākslīgā seguma. Virslīgas kategorijai atbilst mazākā daļa no stadioniem – "Skonto", "LNK Sporta parks", stadions "Daugava" Liepājā un Zemgales olimpiskais centrs Jelgavā.

LFF infrastruktūras speciālists Haralds Gudermanis atzīst, ka nākas pielāgoties: 

"Pirms sezonas izvērtējam stadionus, ir trīs kategorijas – reģionālā, pirmā līga un virslīga. Par atļauju spēlēt konkrētajā stadionā lemj sacensību organizācijas komiteja. 

Esplanādes stadions atbilst pirmās līgas kategorijai, bet, ņemot vērā stadionu neesamību Daugavpilī, organizācijas komiteja lēmusi atļaut aizvadīt spēles Esplanādē. Negribu izcelt tajā vienu trūkumu. Ļoti labi saprotu lielos klubus – vadība iegulda bāzēs, spēlētāju attīstībā, jaunatnes futbolā, bet konkrēti Varslavāna trauma varēja notikt arī jebkurā citā stadionā, neticu, ka vainīga laukuma kvalitāte. Mēs šos mākslīgos segumus testējam par atbilstību FIFA kvalitātes programmai. Tas nav ideāls, bet akmens jāmet pašvaldības lauciņā par to, vai laukums atbilstoši tiek kopts.

Latvijas otrajā lielākajā pilsētā nav neviena stadiona – tur pat nekur nav 400 metru skrejceliņa! Ar Daugavpils domi ir vienošanās par futbola infrastruktūras attīstību ilgtermiņā, segums Esplanādē jāmaina pēc diviem gadiem."

Virslīgas izpilddirektors Ainārs Dakša gan norādīja, ka viņi nenosaka, kur drīkst un kur nedrīkst spēlēt: "Stadions ir daļa no LFF kluba licencēšanas procesa – stadions ir, klubam ir licence dalībai virslīgā. Stadiona neesamība automātiski nozīmē, ka klubs nevar saņemt virslīgas licenci. Virslīga nenosaka, drīkst vai nedrīkst tur spēlēt."

Viņš uzskata, ka futbola infrastruktūra pamazām uzlabojas un ir tendence, ka progress vērojams privātajās bāzēs: "Pašvaldību, olimpisko centru gādībā esošajām problēmas ir lielākas."

Virslīgā oficiālā līmenī nav radusies diskusija par to, vai aizliegt spēlēt Esplanādē.

Šajā stadionā liela problēma ir arī betona bloki laukumu galos – 3,5 metrus no vārtu līnijas. Neveiksmīgas apstākļu sakritības dēļ ietriekšanās tādā var beigties traģiski, kā tas notika pērn septembrī Anglijas zemākajās līgās ar 21 gadu veco Billiju Vigaru, kurš vēl neilgi pirms tam bija Londonas "Arsenal" sistēmā. Daugavpilī šogad blokiem uzlikti polsteri, lai sadursmes gadījumā spēlētāji negūtu smagas traumas. Pēc LFF noteikumiem drošības zonai aiz vārtiem jābūt 2,5 metriem.

Salaspilī – sliktākais laukums

Jānis Ikaunieks, "RFS" uzbrucējs: "Dabiskie laukumi noteikti ir patīkamāki – tā pateiktu 99 procenti futbolistu. Mākslīgais laukums traumu risku diezgan stipri palielina, domāju, ka uz zāles Renārs Varslavāns tādā situācijā nebūtu guvis savainojumu. Daugavpilī laukums ir zemas kvalitātes, vēl sliktāka situācija ir Salaspilī. Man ļoti nepatika arī spēles Hanzas vidusskolas stadionā. Bīstamākais ir seguma maiņa – no dabiskā uz mākslīgo un atpakaļ, virzienu maiņas ir citādas, sintētiskajā kājas var ieķerties, ir kaut kāda muskuļu atmiņa. Somijā un Norvēģijā lielākā daļa augstākās līgas komandu spēlē uz mākslīgajiem laukumiem, tos regulāri maina, līdz ar to ir soli priekšā. Ikdienā tur trenējos uz mākslīgā, un ķermenis pielāgojās. Infrastruktūra Latvijā ir diezgan bēdīga, pat salīdzinot ar mūsu kaimiņiem."

Cer, ka LFF mainīs lēmumu

Andris Morozovs, Daugavpils olimpiskā centra direktors: "Otro gadu runājam ar LFF par seguma nomaiņu Esplanādes laukumā, to mums uzlika vienlaikus ar Jelgavu, un tur tas pagājušajā gadā nomainīts. LFF Daugavpilij rezervējusi vienu laukumu "Celtnieka" stadionā, kur paredzēta rekonstrukcija, un tuvāko divu gadu laikā šis segums nebūs tur vajadzīgs, tāpēc ar federāciju diskutējam, lai samaina uz Esplanādi, bet ietekmēt viņu lēmumus nevaram."

