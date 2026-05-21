Latvijas futbola virslīgā viens no sāpīgākajiem punktiem ir nekvalitatīvi mākslīgie laukumi, kas spēlētājiem krietni palielina traumu risku, īpaši tādēļ, ka regulāri jāpielāgojas – mākslīgais, dabiskais, atkal mākslīgais.
Nu jau vairāki futbolisti šosezon iedzīvojušies ļoti nopietnos savainojumos, tostarp Latvijas izlases un čempiones "Rīgas" pussargs Renārs Varslavāns, bet iepriekš uz līdzenas vietas kāju lauza "Liepājas" uzbrucējs Bruno Melnis, tāpat lazaretē nokļuvuši vairāki leģionāri.
Vai Guļa sabiezināja krāsas?
Izbraukuma mačā pret "Daugavpili" 24 gadus vecais Renārs Varslavāns trešo reizi karjerā sarāva ceļgala krusteniskās saites. Melnis traumu guva Salaspilī. Mākslīgie segumi veicina traumu gūšanas risku, īpaši, ja tie savu laiku nokalpojuši. "Rīgas" galvenais treneris Adriāns Guļa bija ļoti vīlies, ka virslīgas mači jāaizvada uz nekvalitatīva mākslīgā seguma Daugavpilī. Slovāku speciālists uzskata, ka tur vajadzētu aizliegt spēlēt, viņaprāt, nekur citur Eiropā augstākās līgas mači uz šāda "tepiķa" nevarētu notikt.
"Guļa sabiezināja krāsas Varslavāna traumas dēļ, lai gan tā nekādi nav saistīta ar laukuma kvalitāti, arī pats Renārs man to apstiprināja. Bet tas, ka laukums varētu būt labāks – protams, nav jautājumu," "Latvijas Avīzei" pauda "Daugavpils" ģenerāldirektors Nauris Mackevičs. Klubam gan ar Esplanādes laukumu neesot nekādas saistības, viņi to nomā no pašvaldības. Daugavpils dome it kā vēlējās šogad segumu mainīt, un Latvijas čempionāta kalendārs pat izveidots tā, lai rudens pusē darbus varētu veikt. Taču ir viens "bet" – pilsētas kungi cerēja, ka talkā nāks arī Latvijas Futbola federācija (LFF), bet tas nenotika, un pašvaldība viena atteicās piešķirt nepieciešamos apmēram 200 tūkstošus eiro.
"Daugavpils" klubs jau izsenis ir ārpus Daugavpils mēra Andreja Elksniņa draugu loka.
Aprīlī dome pārtrauca līgumu aizdomās par iespējamu krāpniecību, Valsts policija par to uzsākusi kriminālprocesu. Futbola klubs šogad vairs nesaņem pašvaldības finansiālu atbalstu.
Vienīgais laukums Daugavpilī
"Kategoriski nepiekrītu, ka mums ir sliktākais mākslīgais segums virslīgā, vēl vairākām komandām ir līdzīgs – Mežaparks, kur spēlē "Auda" un arī "Rīga", Salaspilī laukums ir daudz briesmīgāks par Esplanādi pēc visiem parametriem, sākot ar to, ka pamatne ir nelīdzena, mums daudz labāka. Tukumā ir jaunāks un nedaudz labāks," vērtēja Nauris Mackevičs, kurš ir arī LFF valdes loceklis.
Daugavpils vienīgajā lielajā futbola laukumā segums iepriekšējo reizi mainīts pirms astoņiem gadiem. Teorētiski tas var kalpot desmit gadus, bet noslodze ir no rīta līdz vakaram, līdz ar to nolietojums ļoti liels. Apkopi veic Daugavpils olimpiskais centrs.
"Diemžēl infrastruktūra Latvijas futbolā ir liela problēma. Virslīga ir aisberga redzamā daļa, mani vairāk satrauc, ka visi bērni trenējas uz šādiem laukumiem," akcentēja Mackevičs. Viņa skatījumā problēmu risināšanā aktīvāk jāiesaistās pašvaldībām: "Šobrīd lielākā daļa pašvaldību cer, ka LFF visiem palīdzēs, bet arī federācijai līdzekļi ir ierobežoti."