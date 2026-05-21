Latvijas hokejā sācies ikgadējais rēķināšanas bums, kad no atvilktnes jāvelk ārā noputējušie kalkulatori un matemātiski jārēķina, kas jāizdara Latvijas vīru izlasei, lai tā sasniegtu ceturtdaļfinālu.
Pēc zaudējuma Austrijai (1:3) izredzes saplakušas, taču cerības nebūt nav zudušas.
Sešu soļu sistēma
Šāda rēķināšana, ko kāds fans hokeja čatā trāpīgi nodēvējis par pavasara murgu, parasti balstās uz pieņēmumiem, ka spēcīgie jeb IIHF rangā augstāk esošie uzvar zemāk esošos. Latvijas gadījumā tās ir uzvaras pār Lielbritāniju un Ungāriju pēdējās divās grupas spēlēs. Tas mūsējiem dotu deviņus punktus – tikpat, cik šobrīd ir Austrijai, kas gan šādā gadījumā mums ir priekšā ar uzvaru savstarpējā spēlē. Situācija mainās, ja deviņus punktus savāc arī Vācija, uzveicot ne tikai britus un maģārus, bet arī austriešus. Lai noteiktu, kurš ir augstāk gadījumā, ja trim vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, turnīra nolikumā ir seši soļi, ar kuru palīdzību jānosaka grupā ieņemtās vietas. Vispirms rēķina izcīnītos punktus savstarpējās spēlēs, tad vārtu attiecību savstarpējos mačos, kur Austrijai šobrīd ir +2, Latvijai 0, bet Vācijai -2 (mums pamatīgi iegriež austriešu pēdējais gols tukšos vārtos). Tātad Vācijas uzvara pār Austriju ar +3 vai +1 mums neder, vienīgais variants ir friču panākums ar +2, jo tad spēkā stājas trešais solis – augstāk ir komanda ar vairāk gūtajiem vārtiem savstarpējās spēlēs. Latvijai un Austrijai šobrīd ir 3, Vācijai 0. Te arī rēķināšanu var beigt, jo Latvijai nekāds variants vairs neder, arī Vācijas 3:0 pret Austriju, jo tad viņi būtu augstāk jau pēc otrā soļa. Tāpēc vienīgā iespēja mūsējiem tikt ceturtdaļfinālā ir paņemt vismaz punktu/us vienā no nākamajām spēlēm – šodien pret Somiju vai sestdien pret ASV. Taču ar to arī var nepietikt, ja no stiprajiem punktus paņem arī Austrija.
Somu lauvas
Pirmā iespēja uzlabot savu situāciju turnīra tabulā jau šodien pret somiem (spēles sākums plkst. 17.20, tiešraide LTV7). Milānas olimpisko spēļu bronzas medaļnieki atkal savākuši solīdu sastāvu ar Floridas "Panthers" kapteini Aleksandru Barkovu priekšgalā. Barkovs sezonas pirmajā treniņā guva smagu traumu, tāpēc šosezon NHL nespēlēja, bet izlasei ir atbraucis palīgā, jo uzskata, ka dalība pasaules čempionātā ļaus labāk sagatavoties jau nākamajam cēlienam. Pirmajos trīs mačos pret Vāciju (3:1), Ungāriju (4:1) un ASV (6:2) izcēlušies gan citi – Jesem Puljujarvi, kurš spēlē Ženēvas klubā, pieci punkti (3+2), pa diviem gūtiem vārtiem Ņūdžersijas "velnam" Lenni Hāmenaho, Vankūveras "Canucks" spēlmanim Ātu Ratī un citai Floridas "panterai" Antonam Lundelam. Anti Pennanena trenētajā komandā ir 12 vīri, tiesa, vienu no viņiem – Čikāgas "Blackhawks" uzbrucēju Teuvo Teravainenu – somi savainojuma dēļ pazaudēja jau pirmajā spēlē. Teravainens jau devies mājās, bet šodien Cīrihē jāierodas somu jaunajam talantam Konstam Heleniusam, kuram lieliska sezona AHL čempionātā (21+42) un debija NHL klubā Bufalo "Sabres", kas nedēļas sākumā izkrita no Stenlija kausa izcīņas, bet 20 gadus vecais uzbrucējs četros mačos pret Monreālu iemeta divas ripas.
Somi Cīrihē spēlē pēc savas sistēmas. Viņi ir labi spēlē vairākumā – realizētas piecas no 11 iespējām, kas ir labākais rādītājs turnīrā, taču viņu lielais trumpis ir spēle aizsardzībā, kā allaž veidojot grūti pārvaramus bastionus. Ņemot vērā Latvijas izlases problēmas ar savu iespēju realizāciju, fons gaidāmajai spēlei nav pateicīgs, tāpēc vismaz uz papīra reālāka iespēja paņemt punktus ir pret amerikāņiem.
Vilmanis atvainojas, Batņa atzīst kļūdu
- Sandis Vilmanis: Mēs dominējām, bijām vairāk ar ripu, bija iespējas, bet nesanāca ielikt. Pirmajā periodā nelīdām uz vārtiem, spēlējām pa perimetru un tur pazaudējām enerģiju, kuras pietrūka beigās. Bija jāizmanto savas iespējas, arī man, taču pagaidām neko neesmu iemetis, par ko atvainojos gan komandai, gan faniem.
- Oskars Batņa: Es sapratu, par ko mani noraidīja, un tam nav attaisnojuma. Tā ir mana vaina, iegāzu komandu, jo pret pretinieku biju ar seju, varēju nobremzēt vai izdarīt ko citu. Tā nedrīkst noraidīties, it sevišķi brīdī, kad mums ir iniciatīva, jo šādās spēlēs tas izšķir cīņas likteni.
- Harijs Vītoliņš: Šādās spēlēs kā pret Austriju skaisti uzvarēt nevar, bija jāgūst darba vārti, ripa vārtos jāiestumj ar visu vārtsargu. Mēs ne reizi nespēlējām vairākumā, pietrūka jaudas, lai līstu uz vārtiem, lai provocētu pretinieku uz noraidījumu. Mainījām virknējumus, spēlējām trijās maiņās, lai līderi sajustu atbildību un izvilktu spēli. Pēdējo trešdaļu sākām labi, izlīdzinājām rezultātu, taču sekoja nevajadzīgs noraidījums, paši nedabūjām ripu ārā, tā neveiksmīgi atlēca. Ja zaudējam līdzīgām komandām, tad jāņem punkti pret stiprajiem.
